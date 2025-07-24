6 років колонії за «Слава Україні» ؘ– в Петербурзі засудили громадянина США, України та РФ

Перший Західний окружний військовий суд у російському Петербурзі призначив шість років колонії загального режиму 66-річному Олександру Антонову, який має російське, українське та американське громадянство. Він визнаний винним у закликах до терористичної діяльності, повідомляє видання «Медіазона».

Обвинувачення вимагало для Антонова сім років колонії, захист просив призначити штраф.

Антонова затримали в березні цього року в Псковській області на кордоні з Естонією після того, як у нього в телефоні знайшли коментар «Слава Україні!» Силовики також виявили в публічних чатах його коментарі на підтримку ЗСУ, зокрема полку «Азов». Антонова двічі відправляли під адміністративний арешт, а потім помістили до СІЗО як обвинуваченого у кримінальній справі.

Антонов визнав провину, висловив жаль і попросив вибачення у всіх, хто бачив його коментарі. Судячи з оголошених прокурором документів, Антонов надіслав 300 тисяч рублів російській армії.

Олександр Антонов народився в Пермській області. Навчався на залізничника у Дніпрі. Зареєстрований в окупованому Росією Криму, де жив багато років. Сім років працював у США, потім вирішив повернутися до Криму.



