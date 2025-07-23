У Росії за хабарництво ув’язнили голову військового представництва Міноборони

Суд у Москві засудив до восьми з половиною років колонії суворого режиму начальника 5481 військового представництва Міністерства оборони Росії Сергія Болгарєва, передає російська служба Радіо Свобода з посиланням на Слідчий комітет РФ.

Болгарєва визнали винним у отриманні хабаря під час виконання державного замовлення. Також з нього стягнули понад 14 мільйонів рублів.

Посадовця заарештували в січні 2025 року. За версією слідства, з 2017 до 2023 року російське Міноборони уклало більше ніж десять контрактів з оборонними підприємствами на загальну суму понад 500 мільйонів рублів. Субпідрядником у виконанні контрактів виступав П’ятигорський завод «Імпульс», а Болгарєв відповідав за контроль якості та технічне приймання продукції.





Стверджується, що Болгарєв отримав від генерального директора заводу хабар на загальну суму понад 14 мільйонів рублів за «формальне приймання продукції», а також заступництво під час виконання держоборонзамовлення.

Директор заводу «Імпульс», який виготовляє апаратуру для контролю радіаційної безпеки, Сергій Кузьменко зараз перебуває під арештом у справі про надання хабара посадовій особі, повідомляє російське видання «Медіазона».

За останній рік у Росії заарештували кількох високопосадовців Міноборони, зокрема в ранзі заступника міністра. Як правило, їх звинувачують у злочинах, пов’язаних із корупцією.



