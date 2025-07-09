Пєсков про рішення ЄСПЛ щодо РФ: Москва вважає їх «нікчемними»

Росія вважає «нікчемними» рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), у тому числі щодо катастрофи малайзійського Boeing та ситуації в Україні.

«Не збирається виконувати. Вважаємо їх нікчемними», – заявив на брифінгу речник президента Росії Дмитро Пєсков.



Сьогодні ще до оголошення ЄСПЛ журналісти вказали, що суд винесе рішення у цих справах, і запитали у Пєскова, чи відстежує РФ діяльність суду, чи збирається виконувати його рішення.

Європейський суд з прав людини 9 липня ухвалив два рішення проти Росії, в яких ідеться, що РФ порушила міжнародне право в Україні. Це перший випадок із з моменту повномасштабного вторгнення у 2022 році, коли міжнародний суд визнав Москву відповідальною за порушення прав людини.

Суд також постановив, що Росія причетна до збиття рейсу MH17. Це перший випадок, коли міжнародний суд визнав Москву відповідальною за трагедію 2014 року в небі над Донбасом.

Раніше Україна та Нідерланди подали проти Росії до ЄСПЛ чотири позови, які охоплюють широкий спектр імовірних порушень прав людини з початку конфлікту, включно зі збиттям літака «Малайзійських авіаліній» та викраденням українських дітей.

Росія 15 березня 2022 року заявила, що виходить із Ради Європи, що означає і автоматичний вихід з-під юрисдикції ЄСПЛ. Формально Росія залишалася стороною суду до ЄСПЛ до 16 вересня 2022 року. У червні 2022 року президент РФ Володимир Путін підписав закон, що дозволяє не виконувати рішення ЄСПЛ, ухвалені після 15 березня.

У Мін’юсті України наполягають, що після 16 вересня 2022 року Росія не звільняється від відповідальності за подальші злочини – просто ЄСПЛ втратив юрисдикцію розглядати події після цієї дати, а для притягнення агресора до відповідальності за пізніші порушення існують інші міжнародні правові механізми.