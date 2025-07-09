Стефанішина про рішення ЄСПЛ щодо РФ: «у жодному з попередніх конфліктів не було такого одностайного засудження»

Коментуючи рішення ЄСПЛ у справі «Україна-Нідерланди проти Росії», віцепрем’єрка, міністерка юстиції України Ольга Стефанішина заявляє, що у жодному з попередніх конфліктів не було настільки одностайного засудження міжнародною спільнотою кричущої зневаги до засад міжнародного правопорядку, встановленого після Другої світової війни, як в рішення Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) щодо Росії.

«У жодному з попередніх конфліктів не було настільки одностайного засудження міжнародною спільнотою кричущої зневаги до засад міжнародного правопорядку, встановленого після Другої світової війни», – написала Стефанішина в фейсбуці.

За її словами, суд встановив, що військові атаки російських сил по суверенній території України з 11 травня 2014 по 16 вересня 2022 року були стратегічно сплановані з навмисною метою та беззаперечним результатом – встановлення влади й контролю над територіями, інфраструктурою та населенням.

«Тут варто пояснити. У березні 2022 року росію виключили з Ради Європи через повномасштабне вторгнення в Україну. Однак виключення Росії як члена не означає, що з того самого дня для них перестала діяти Конвенція про захист прав людини. Конвенція містить важливу норму: при виключенні держави з Ради Європи Конвенція продовжує діяти для неї впродовж шести місяців. Тому ЄСПЛ встановлював порушення до 16 вересня 2022 року – моменту остаточного припинення дії Конвенції для Росії», – пояснила міністерка.

Як зазначила Стефанішина, це не означає, що після цієї дати Росія звільняється від відповідальності за подальші злочини – просто ЄСПЛ втратив юрисдикцію розглядати події після 16 вересня 2022 року, а для притягнення агресора до відповідальності за пізніші порушення існують інші міжнародні правові механізми.

Європейський суд з прав людини 9 липня ухвалив два рішення проти Росії, в яких ідеться, що РФ порушила міжнародне право в Україні. Це перший випадок із з моменту повномасштабного вторгнення у 2022 році, коли міжнародний суд визнав Москву відповідальною за порушення прав людини.

Суд також постановив, що Росія причетна до збиття рейсу MH17. Це перший випадок, коли міжнародний суд визнав Москву відповідальною за трагедію 2014 року в небі над Донбасом.

Раніше Україна та Нідерланди подали проти Росії до ЄСПЛ чотири позови, які охоплюють широкий спектр імовірних порушень прав людини з початку конфлікту, включно зі збиттям літака «Малайзійських авіаліній» та викраденням українських дітей.

Літак Boeing 777, який летів з Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий 17 липня 2014 року ракетою «Бук» російського виробництва, випущеною з території на сході України, контрольованої підтримуваними Москвою бойовиками. Загинули всі 298 пасажирів та членів екіпажу, включно зі 196 громадянами Нідерландів.

У травні цього року Рада Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) офіційно визнала Росію відповідальною за катастрофу рейсу MH17.



