Генштаб ЗСУ: Росія втратила за добу ще 920 військових, танк і 10 артсистем

Росія від початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 049 250 своїх військових, зокрема 920 – за останню добу, такі дані станом на ранок 27 липня наводить Генштаб ЗСУ.
Штаб також оприлюднив свої дані про втрати Москвою військової техніки:
- танків - 11 057 (+1 за минулу добу)
- бойових броньованих машин – 23 063 (+4)
- артилерійських систем – 30 822 (+10)
- РСЗВ – 1449 (+1)
- засобів ППО – 1201
- літаків – 421
- гелікоптерів – 340
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 48 158 (+199)
- крилатих ракет – 3546 (+11)
- кораблів/катерів – 28
- підводних човнів – 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 56 493 (+122)
- спеціальної техніки – 3935
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 18 липня заявив, що від початку 2025 року Росія втрачає на фронті у середньому 1 251 військовослужбовця щодоби.
На початку липня російське видання Meduza повідомило, що Федеральна служба державної статистики Росії (Росстат) припинила звітувати про кількість смертей у Росії. Американський Інститут дослідження війни, аналізуючи цю новину, припустив, що цей крок є частиною зусиль Кремля із приховання втрат Росії від війни в Україні.
Раніше ISW оцінював, що Росстат приховує дані про населення, намагаючись приховати демографічні проблеми Росії, а виключення демографічних даних у звітах Росстату, ймовірно, також має на меті приховати високі показники втрат особового складу російських військових.
Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.
Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.
Британська розвідка з посиланням на підрахунки Генштабу ЗСУ припустила, що Росія цього року, ймовірно, втратила приблизно 236 тисяч убитими і пораненими у війні проти України. Розвідка зауважує, середньодобовий показник у червні був найнижчим з квітня 2024 року.
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