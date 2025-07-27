На Полтавщині через падіння уламків дронів пошкоджені будинки – влада

У Полтавській області у ніч проти 27 липня працювали сили ППО, через падіння уламків російських дронів є пошкодження, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Володимир Когут.

«У Кременчуцькому та Полтавському районах зафіксовано падіння уламків ворожих БпЛА, унаслідок чого пошкоджено 4 приватних будинки та 3 господарчі споруди. На щастя, обійшлося без постраждалих», – зазначив він.

Раніше російська армія атакувала Полтаву 3 липня. У Сухопутних військах ЗСУ, до структури яких належать територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, підтвердили влучання по будівлі Полтавського ТЦК та СП.



Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



