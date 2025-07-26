Генштаб: кількість боєзіткнень на фронті зросла до 122 протягом дня

Від початку доби на фронті відбулося 122 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

Серед іншого, українські підрозділи відбили дев’ять російських атак на Північно–Слобожанському і Курському напрямках, ще три сутички мали місце на на Південно–Слобожанському напрямку. П’ять штурмових дій російська армія здійснила на Куп’янському напрямку, намагаючись прорватися на позиції ЗСУ в районах Радьківки, Куп’янська та Загризового.

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«На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 11 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Новий Мир, Зелений Гай, Греківка, Шандриголове, Колодязі, Карпівка та Торське», – повідомляє штаб.

Російські атаки фіксували також на Сіверському, Краматорському та Торецькому напрямках.

«Від початку доби на Покровському напрямку росіяни 55 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Новоторецьк, Новоекономічне, Лисівка, Новоукраїнка, Покровськ, Звірове, Удачне, Котлине, Новопавлівка, Олексіївка та в напрямку Новопідгороднього. У п’яти локаціях бої тривають», – йдеться в зведенні.





ЗСУ також зупинили 10 російських атак на Новопавлівському напрямку.

На Оріхівському напрямку російські загарбники намагалися просунутися в районі Кам’янського. На Придніпров’ї, звітує командування, «противник здійснив вісім безрезультатних спроб наступу, зазнав втрат та відступив».

Раніше 26 липня речник ОСУВ «Хортиця» повідомив, що, хоча Покровський напрямок залишається найбільш інтенсивним, основна мета російських військ зараз змінилася: «якщо узимку мова більше йшла про західні околиці, те, що на захід та на південь від Покровська, то зараз головна місія росіян – вклинитися між Покровськом та Костянтинівкою і становити загрозу Покровсько-Мирноградській агломерації вже зі сходу».