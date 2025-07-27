У Харкові через агресію РФ пошкоджені 44 із 58 комунальних медзакладів – Терехов

У Харкові внаслідок агресії РФ пошкоджені 44 із 58 комунальних медичних закладів, повідомив мер міста Ігор Терехов.

«У Харкові постраждала більшість комунальних медзакладів - 44 з 58. Деякі - не раз і навіть не двічі. Це гірка статистика. Але, попри все, система охорони здоров’я міста функціонує не гірше, ніж до війни. І все це - завдяки нашим героїчним медикам», – зазначив він.

Терехов каже, що будні харківських лікарів, фельдшерів, медсестер «зовсім не схожі» на будні колег з більшості інших міст України. Адже, крім пацієнтів з хронічними захворюваннями, ургентними станами, післяопераційним доглядом, вони щодня рятують поранених після російських ударів. Щодня працюють під загрозою обстрілів, під вибухами, серед уламків, наголосив мер Харкова.

«Шана військовим медикам, які роблять абсолютно неймовірні речі, часто у бойових умовах, і повертають захисників та захисниць до життя, до тями, до строю», – привітав з професійним святом медиків Терехов.

В Україні щороку 27 липня, згідно з указом президента від 13 червня 2023 року, відзначається День медичних працівників.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



