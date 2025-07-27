Армія РФ зруйнувала будинок у Степногірську, двоє загиблих – Федоров

Російські військові зруйнували будинок у Степногірську, йдеться у повідомленні голови Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

За його даними, 27 липня у Степногірську Запорізької області знайшли тіла двох загиблих на згарищі приватного будинку, зруйнованого внаслідок російського обстрілу.

За інформацією ОВА, трагедія сталася 26 липня після удару реактивними системами залпового вогню.

«Снаряд влучив у будинок мирних мешканців, після чого почалася пожежа. На місці загинули 74-річна жінка та 66-річний чоловік. Їхні тіла знайшли лише сьогодні під завалами», – наголосив Федоров.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



