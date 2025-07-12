Сумська ОВА повідомляє про двох загиблих через російський обстріл

Вдень 12 липня російські військові завдали удару керованою авіабомбою по території Сумської громади, повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

За його даними, попередньо, внаслідок удару керованої авіабомби загинули двоє мешканців одного з сіл Великочернеччинського старостату.

«Є зруйновані та пошкоджені будинки», – уточнив Григоров.

Росія щоденно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакує міста і села України.

Кремль заперечує, що російська армія завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі, убиває і калічить цивільних, руйнує лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації вказують на цілеспрямований характер ударів і кваліфікують їх як воєнні злочини РФ у повномасштабній війні проти України.



