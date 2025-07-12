Сили РФ вдарили з артилерії по Нікополю: загинула жінка, двоє поранених – Лисак

Сили РФ вдарили з артилерії по Нікополю, повідомив 12 липня голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

«У Нікополі загинула 27-річна жінка. Ворог вбив її, обстрілявши місто з важкої артилерії», – написав він.

Крім того, за даними Лисака, ще двоє людей зазнали поранень.

«Чоловіка 35 років госпіталізували в стані середньої тяжкості. 86-річна постраждала – на амбулаторному лікуванні. Унаслідок атаки пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, авто, лінії електропередач», – підсумував голова ОВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



