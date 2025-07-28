ОВА: російський дрон атакував автомобіль на Харківщині – загинула людина

Російський дрон атакував автомобіль на Харківщині – загинула людина, ще одна – поранена, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, близько 17:00 російський FPV-дрон поцілив в автомобіль у селі Великі Проходи – внаслідок удару загинув 75-річний чоловік, ще одного чоловіка госпіталізували.

Ввечері 27 липня на Сумщині неподалік села Іволжанське російський безпілотник атакував автобус – загинули троє людей, ще 19 зазнали поранень.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



