В ISW прокоментували заяви Міноборони Росії про захоплення Часового Яру

Міністерство оборони Росії 31 липня заявило, що російські війська захопили Часів Яр на Донеччині, хоча наявні геолоковані записи не підтверджують заяви про те, що сили РФ вже просунулися до західного адміністративного кордону міста, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

Водночас аналітики зауважили, що геолоковані відеозаписи, опубліковані 31 липня, вказують на те, що російські війська, ймовірно, захопили більшу частину населеного пункту.

«Однак тактичне просування російських військ на захід у Часовому Яру не є оперативно значущою подією в цьому районі, оскільки російські війська утримують більшу частину північного і центрального Часового Яру з кінця січня 2025 року і почали просування у південно-західній частині міста в середині червня 2025 року», – йдеться у звіті.

В ISW зазначили, що російські війська вже кілька місяців утримують позиції вздовж автомагістралі Т-0504 Бахмут-Костянтинівка, але досі не загрожували суттєво українським позиціям у Костянтинівці.

«ISW ще не отримав геолокованих кадрів, які б показували російські війська на найзахіднішій околиці Часового Яру, і російським військам доведеться витіснити українські сили з позицій на цих околицях, щоб завершити захоплення міста», – йдеться в повідомленні.

ISW наразі оцінює, що російські війська захопили приблизно 7,81 квадратних кілометра з приблизно 10 квадратних кілометрів в адміністративних межах Часового Яру.

Аналітики зауважили, що російським військам знадобилося 26 місяців, щоб просунутися на 11 кілометрів від західних меж Бахмута, який вони захопили у травні 2023 року, до Часового Яру.

«Російські війська, ймовірно, завершать захоплення Часового Яру найближчими днями, що відкриє їм кілька можливих шляхів для атаки на український фортечний пояс – низку укріплених міст, які формують основу оборонних позицій України в Донецькій області. Російські війська на напрямку Часового Яру перебувають приблизно за шість-вісім кілометрів від північно-східної околиці Костянтинівки і можуть скористатися захопленням Часового Яру для проведення фронтального штурму міста. Однак, російські сили наразі, схоже, намагаються оточити Костянтинівку з південного заходу, і тому можуть почекати з проведенням фронтального штурму Костянтинівки, поки не просунуться ближче до міста з півдня через Торецький напрямок», – йдеться в повідомленні.

Аналітики також зауважили, що російські війська також можуть атакувати безпосередньо на захід від Часового Яру через поля і невеликі населені пункти в напрямку Олексієво-Дружківки і Дружківки, щоб перекрити трасу Костянтинівка-Слов’янськ й ускладнити українські шляхи виходу і наземні лінії зв’язку з Костянтинівки.

«Захоплення Часового Яру відкриє низку важливих з оперативної точки зору шляхів просування для російських військ, хоча … вони історично мали труднощі з перетворенням тактичних перемог на ширші оперативні успіхи», – зазначили в Інституті вивчення війни, нагадавши свою оцінку, що захоплення фортечного поясу на Донеччині потребуватиме багаторічних оперативних зусиль РФ.

Міністерство оборони Росії заявило зранку 31 липня, що російські військові «звільнили» місто Часів Яр у Донецькій області. Згідно з мапою українського OSINT-проєкту Deep State, у сірій зоні, тобто не під контролем російської армії, залишаються західні й південно-західні райони міста.

У телеграм-каналі «Бахмутський Демон», який веде український військовослужбовець, йшлося: «Нічого хорошого. Але частина Часіка ще наша».

Генштаб ЗСУ офіційно не коментував російське повідомлення. А президент Володимир Зеленський назвав російською дезінформацією заяви про захоплення Часового Яру.

Російська сторона не вперше заявляє про захоплення якогось українського міста, коли там ще тривають бої, і така ситуація може тривати впродовж тижнів. Саме так було із окупацією Бахмута та Вугледара.

Українські військові раніше визнавали, що якщо російській армії вдасться окупувати Часів Яр повністю, вони займуть стратегічно важливу висоту. Звідти вони зможуть розпочати наступ на Костянтинівку, Краматорськ та Слов’янськ.

Бої за Часів Яр тривають із весни 2024 року. Відстань напряму між центром Бахмута і центром Часового Яру становить 13 кілометрів, автошляхами – 19 кілометрів.