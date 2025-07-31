Зеленський: ЗСУ тримають позиції на Покровському напрямку, там «найбільша інтенсивність боїв»

Президент Володимир Зеленський заслухав сьогодні доповідь головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського щодо ситуації на фронті – про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні 31 липня.
«Фронт, особливо Покровський напрямок – позиції наші підрозділи все тримають. Покровськ, Добропілля – саме там найбільша інтенсивність боїв. Важливо, що наші воїни знищують російські ДРГ, малі групи, які намагаються постійно прорватись у місто, постійно хочуть там закріпитись. Це російська тактика, і наша на неї відповідь – знищення окупанта», – заявив він.
Зеленський також назвав російською дезінформацією заяви про захоплення Часового Яру:
«Українські підрозділи захищають наші позиції, і кожну російську спробу просуватись – на Донеччині, на Сумщині, на Харківщині – зрештою ми відбиваємо. І це непросто, але це захист самого права українців на життя. Кожен такий напрямок – дуже важливий».
Президент також згадав про участь міністра закордонних справ Андрія Сибіги в зустрічі дипломатів у Фінляндії на майданчику ОБСЄ. Він зазначив, що Україна зараз чітко знає, що потрібно, щоб примусити Росію до миру.
«Будуть і нові санкції проти Росії, і нові сильні кроки на підтримку України. Дякую всім у світі, хто допомагає», – додав Зеленський.
Російські мілітарі-блогери заявили вранці 31 липня, що війська агресора нібито прорвалися в центр Покровська. Натомість представник 155-ї окремої механізованої бригади механізованої бригади імені Анни Київської Артем Прибильнов назвав ці заяви «черговим фейком російської пропаганди». За його словами, до Покровська потрапляють російські ДРГ, але загарбники не контролюють місто.
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