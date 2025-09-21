Протягом дня Росія атакувала Дніпропетровщину, є руйнування і постраждалі – Лисак

Протягом дня 21 вересня, сили РФ атакували територію Дніпропетровської області, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

«Агресор продовжував гатити по Нікопольщині, використовуючи дрони й артилерію. Цілив по районному центру, Марганецькій, Червоногригорівській, Покровській, Мирівській громадах. Постраждав 68-річний чоловік. Він отримав медичну допомогу, відновлюватиметься амбулаторно», – зазначив місцевий чиновник.

За даними Лисака, у Нікопольському районі пошкоджено інфраструктуру, чотири приватні будинки, кілька господарських споруд, авто, газогін.

«Під ударом була і Маломихайлівська громада на Синельниківщині. Ворог поцілив КАБами. Поранення отримала жінка 76 років. Понівечені дитсадок, гаражі, приватні оселі. Надвечір було гучно у Дніпровському і Павлоградському районах. Противник скерував на тамтешні населені пункти БпЛА. Горіла суха трава», – підсумував голова ОВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер.



