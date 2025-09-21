Доступність посилання

Протягом дня Росія атакувала Дніпропетровщину, є руйнування і постраждалі – Лисак

Наслідки ударів сил РФ по Дніпру, 20 вересня 2025 року
Наслідки ударів сил РФ по Дніпру, 20 вересня 2025 року

Протягом дня 21 вересня, сили РФ атакували територію Дніпропетровської області, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

«Агресор продовжував гатити по Нікопольщині, використовуючи дрони й артилерію. Цілив по районному центру, Марганецькій, Червоногригорівській, Покровській, Мирівській громадах. Постраждав 68-річний чоловік. Він отримав медичну допомогу, відновлюватиметься амбулаторно», – зазначив місцевий чиновник.

За даними Лисака, у Нікопольському районі пошкоджено інфраструктуру, чотири приватні будинки, кілька господарських споруд, авто, газогін.

«Під ударом була і Маломихайлівська громада на Синельниківщині. Ворог поцілив КАБами. Поранення отримала жінка 76 років. Понівечені дитсадок, гаражі, приватні оселі. Надвечір було гучно у Дніпровському і Павлоградському районах. Противник скерував на тамтешні населені пункти БпЛА. Горіла суха трава», – підсумував голова ОВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Читайте також: Зеленський: через масований удар Росії загинули троє людей. У Дніпрі зросла кількість поранених

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер.


