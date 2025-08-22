Зовнішня розвідка: Іран покладається на Білорусь для відновлення систем ППО

Служба зовнішньої розвідки України прокоментувала зустріч лідерів Білорусі та Ірану в Мінську 20 серпня.

За твердженням відомства, хоча офіційно переговори стосувалися співпраці в торгівлі, науці й освіті, реальний порядок денний відрізнявся.

«Для Тегерана ключовим питанням стала можливість відновлення систем ППО та засобів радіоелектронної боротьби, серйозно пошкоджених під час недавньої війни з Ізраїлем. Білорусь, на відміну від Росії, менш обмежена санкціями у військово-технічній сфері та може стати каналом для відновлення оборонних потужностей Ірану», – повідомляє СЗР.





Також, додають у розвідці, Тегеран зацікавлений у вирішенні гострого дефіциту електрогенерації та сільськогосподарської техніки. Це створює для Білорусі перспективу участі в проєктах, які виходять за межі озвученого порядку денного зустрічі.

СЗР припускає, що Іран планує використовувати Білорусь як канал доступу до підсанкційних товарів.

Олександр Лукашенко й Массуд Пезешкіан зустрілися в Мінську 20 серпня. Очільник Білорусі, зокрема, анонсував угоду про стратегічне партнерство з Іраном, підтримав його ядерну програму та розкритикував антиіранські санкції.