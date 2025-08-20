Лукашенко заявив про намір поглибити співпрацю з Іраном у всіх сферах, зокрема військовій

Олександр Лукашенко заявив про намір Білорусі поглибити співпрацю з Іраном у всіх сферах, зокрема і військовій. Як пише Білоруська служба Радіо Свобода, Лукашенко заявив про це 20 серпня в Мінську під час переговорів із президентом Ірану Масудом Пезешкіаном.

Президент Ірану прибув до Мінська з візитом увечері 19 серпня. Зустріч з Лукашенком розпочала переговори між делегаціями країн.

«Ви були і залишаєтеся нашими друзями, ми прагнемо виконати всі наші зобов’язання, які взяли на себе перед Іраном. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що ви приїхали до своїх друзів, і ви можете і повинні почуватися тут як друзі», – сказав Лукашенко, звертаючись до президента Ірану.

Він передав свої вітання духовному лідеру Ірану аятолі Алі Хаменеї і згадав про свої попередні зустрічі з ним під час візитів до цієї країни.

«Ми готові обговорювати будь-які питання. У нас немає закритих тем, ми готові співпрацювати з питань, починаючи від забезпечення населення вашої країни продовольством і закінчуючи військово-технічною співпрацею. Тут немає секретів. Ми не дружимо проти когось. Ми робимо все на благо наших народів – іранського й білоруського», – наголосив Лукашенко.

Зі свого боку, президент Ірану під час переговорів із Лукашенком торкнувся питання санкцій і відносин зі Сполученими Штатами. «Ми розуміємо, що єдине, що може нейтралізувати всі ці незаконні санкції, – це розвиток наших відносин і домовленості, які будуть реалізовані на практиці», – сказав президент Ірану.

Він також зазначив, що Білорусь та Іран мають спільні позиції з міжнародних питань, особливо в угодах, досягнутих у рамках Євразійського економічного союзу, БРІКС і ШОС, завдяки яким можна розвивати як багатосторонні, так і двосторонні відносини.

За його словами, спільні погляди мають бути впроваджені в економічній, культурній сфері, у розвитку туризму і військово-технічної співпраці.

«Звичайно, деструктивний односторонній підхід, який впроваджують США та їхні союзники по всьому світу, для нас неприйнятний. Ми хочемо залишатися незалежними – як наша країна, так і ваша країна, і в рамках самостійних рішень ми можемо розвивати нашу дружбу і співпрацю», – зазначив Пезешкіан.

Лукашенко, який раніше неодноразово заявляв, що санкції не мають негативного впливу на економіку, тепер назвав їх «економічним тероризмом».

«Білорусь вважає незаконні обмежувальні заходи, запроваджені проти Мінська і Тегерана колективним Заходом, економічним тероризмом. Наші республіки успішно протистоять цій агресивній і лицемірній санкційній війні», – наголосив він.

Лукашенко також заявив, що підтримує право Ірану на ядерну програму.

Візит президента Ірану до Білорусі планувався раніше, але був зірваний після загострення відносин між Іраном й Ізраїлем.

Планується, що нинішні переговори проходитимуть у два етапи – спочатку у вузькому колі, а потім у розширеному.

В американському Інституті вивчення війни раніше неодноразово аналізували співпрацю Росії з Північною Кореєю, Китаєм, Іраном і Білоруссю і те, яку загрозу це може становити для Заходу.