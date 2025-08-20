Лукашенко анонсував угоду про партнерство з Іраном і підтримав його право на ядерну програму

Очільник Білорусі Олександр Лукашенко анонсував укладення з Іраном договору про стратегічне партнерство. Про це він заявив на зустрічі з президентом Ірану Массудом Пезешкяном у Мінську 20 серпня, передає державне агентство БелТа.

Він назвав це «хорошим підсумком» останніх зрушень у двосторонніх відносинах двох країн.

Лукашенко також назвав удари по ядерній інфраструктурі Ірану, яка перебуває під контролем МАГАТЕ, «серйозною загрозою регіональній та міжнародній стабільності та безпеці».

«Ми підтримуємо законне право Ірану на розвиток мирного атома. Переконаний, що для досягнення сталого миру важливо утримуватися від будь-яких дій, які можуть спровокувати нову ескалацію», – заявив він.





Також Лукашенко, який раніше неодноразово заявляв, що санкції не мають негативного впливу на економіку, тепер назвав їх «економічним тероризмом»:

«Білорусь вважає незаконні обмежувальні заходи, запроваджені колективним Заходом проти Мінська та Тегерана, економічним тероризмом. Наші республіки успішно протистоять цій агресивній та лицемірній санкційній війні».

У свою чергу, у заяві для преси Пезешкян висловив готовність разом із Білоруссю боротися проти «однополярного світу», і запросив Лукашенка відвідати Іран у будь-який час, передає білоруська служба Радіо Свобода.

Раніше Олександр Лукашенко заявив про намір Білорусі поглибити співпрацю з Іраном у всіх сферах, зокрема і військовій.

В американському Інституті вивчення війни раніше неодноразово аналізували співпрацю Росії з Північною Кореєю, Китаєм, Іраном і Білоруссю і те, яку загрозу це може становити для Заходу.



