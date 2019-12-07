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Ждать ли обострения ситуации на фронте накануне «нормандской встречи»? Чем вообще уникален вооруженный конфликт на Донбассе? И чем богата культурная жизнь в Луганске? Подробнее – в обзоре прессы от Радио Донбасс.Реалии

Ждать уже не долго?

Ситуация на линии фронта из года в год привязывается к конкретным внешнеполитическим событиям. Этой зимой это встреча президента Украины с другими лидерами в «нормандском формате», пишет «Деловая Столица».

Как отмечает военный эксперт Михаил Жирохов, скорей всего, Кремль сработает по своей отработанной методике – «принуждение к миру». То есть достаточно серьезное обострение на фронте с человеческими потерями и выставление неприемлемых условий, которые украинское военно-политическое руководство просто вынуждено будет принимать. Так было в конце августа 2014 года, так было и в середине февраля 2015 года.

Как утверждает эксперт, маркеров очень близкого обострения за последние несколько дней более чем достаточно. Во-первых, это нереально зачастившие российские «гуманитарные конвои». Далее, сообщения украинской разведки, о том, что российские генералы почти круглосуточно стягивают войска в приграничную Ростовскую область. Кроме того, на возможное обострение указывает и информационная истерия группировок «ЛНР/ДНР».

Развития ситуации на линии фронта осталось ждать буквально считанные дни, утверждает Михаил Жирохов.

Ничего нового под солнцем

При этом российский политолог Дмитрий Орешкин на сайте «Новое Время» утверждает, что сам факт того, что встреча в «нормандском формате» состоится, является очень важным – это знак того, что путинская Россия пытается нормализовать ситуацию.

По мнению эксперта, Россия хочет зафиксировать сложившуюся политическую конфигурацию. А это когда Крым – под контролем России, а все остальное – «business as usual». Можно торговаться по поводу «ЛНР/ДНР» или транзита газа, но президенту Путину в любом случае хочется вернуться в клуб современных европейских государств, и он вынужден идти на эту встречу.

По словам Орешкина, все это напоминает 1975 год, когда Брежнев был очень доволен тем, что смог провести Хельсинское совещание, где зафиксировали нерушимость границ в Европе. В Советском Союзе это восприняли как большую победу, поскольку границы становились международно-признанными, а ограничения на торговлю – снимались.

Политолог утверждает, что сейчас Путин пытается повторить эту историю: мол, отстаньте от меня с Крымом, мы его все равно не отдадим, а остальные территории обсуждать можно.

Чем дольше конфликт, тем больше линия разграничения

Вооруженный конфликт на Донбассе уникален тем, что люди до сих пор не являются частью конфликта, они от него страдают. Это утверждает в интервью «Громадському ТВ» бывший заместитель главы мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

Как отмечает замглавы миссии, до 2014 года людей ничего не разделяло: ни история, ни язык, ни этническая принадлежность. Разделять начал сам конфликт, и чем дольше это продолжается, тем больше становится линия разграничения, тем больше украинцы с неподконтрольной территории отделяют себя от остальных украинцев. И чем больше этот разрыв, тем сложнее будет его воссоединить. Более того, чем больше смертей, больше трагедий, больше разрушений, тем сильнее становится это разделение.

Также важно то, по словам Хуга, как воспринимают украинцев с неподконтрольных территорий на контролируемых территориях. Он утверждает, что время не на стороне украинцев с обеих сторон линии соприкосновения.

Шансон и десятый состав группы «Песняры»

Все события культурной жизни в Луганске можно разделить на патриотические, развлекательные и коммерческие, пишет блогер Яна Викторова для сайта «ВВС Украина».

К первой группе, по словам Викторовой, относится все мероприятия общественного движения «Мир Луганщине». Это митинги за что-то или против чего-то, которые не обходятся без песен солистов Луганской филармонии.

К бесплатным мероприятиям можно отнести многочисленные концерты российских звезд эстрады. Многие из них уже вышли в тираж, другие – путешествуют по периферии.

Из коммерческих проектов похвастаться особенно нечем, отмечает блогер, – абхазские или цыганские танцоры, какой-то десятый состав групп «Песняры» и «Синяя птица» и исполнители шансона.

В качестве альтернативы заезжим исполнителям – местные театры и филармония. Но здесь как повезет. Ситуации, когда зрители покидают зал прямо посреди спектакля, – сейчас не редкость, пишет Викторова.

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