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В парламенте нет никаких новых законопроектов об «особом статусе Донбасса», и откуда вообще пошла информация, что его должны принимать? Так на вопрос о разработке новой схемы управления ОРДЛО отвечает глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

В последнее время от президента и его партии слышно разное: то ли закон об особенностях самоуправления в отдельных районах будет писаться наново, то ли будут продлять нынешний. А вот подконтрольные России группировки всполошились: от них было уже несколько заявлений о том, что новый закон об «особом статусе» им не нужен. Почему?

3 октября президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что будет разработан новый закон про так называемый «особый статус Донбасса».

Будет новый закон. Мы напишем его вместе



«Будет новый закон. Будем ли мы его сами разрабатывать и быстро принимать? Нет. Мы напишем его вместе. В сотрудничестве и публичном обсуждении со всем украинским обществом, не пересекая ни одной «красной линии», – говорил Владимир Зеленский.

А 18 ноября в интервью изданию «РБК-УКРАИНА» министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что нужно бы сделать наработки по законопроекту до встречи лидеров в «Нормандском формате». Но пока никакого движения по этому вопросу в Верховной Раде нет.

Я не вижу, чтобы была создана группа, которая бы взяла на себя эту инициатив



«Я не вижу, чтобы была создана группа в парламенте, которая бы взяла на себя эту инициативу​, сказала, что 31 декабря не за горами, давайте поднимем существующий документ и подумаем, что мы можем переписать. Точно так же не обсуждается закон об амнистии, которая тоже указана в минских соглашениях», – говорил Вадим Пристайко в интервью.

Законопроект будет разрабатываться после встречи в «Нормандском формате» – Дмитрий Разумков

В тот же день председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV заявил, что «ему не очень понятны высказывания Вадима Пристайко. По его словам, и позиция президента, и позиция большинства в Верховной Раде была следующей: президент, вернувшись с «нормандской встречи» вместе с парламентом и – главное – вместе с обществом будут создавать законопроект.

Вести какие-то кулуарные или подковерные разработки тех или иных законопроектов – это нарушать те обещания



«Президент об этом говорил и вести какие-то кулуарные или подковерные разработки тех или иных законопроектов– это нарушать те обещания​, которые были даны украинскому обществу», – заявил Дмитрий Разумков.

Он также заявил, что парламент успеет подготовить новый закон «в сжатые сроки» и выразил надежду, что к его созданию присоединятся представители всех политических сил Рады.

Ни в ВР, ни в Офисе президента, ни в Кабмине нет никаких законопроектов по особому статусу – Давид Арахамия

Тем временем, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в комментарии Радио Донбасс.Реалии заявил, что пока в парламенте нет никаких законопроектов о так называемом «особом статусе Донбасса», и он вообще не понимает, откуда пошла информация, что его должны принимать. Также он не исключает, что будет продлено действие ныне действующего закона.

Нет ни одного альтернативного текста

«Сейчас такое ощущение, что так и будет. Потому что нет ни одного альтернативного текста. Возможно, он появится. Субъектами являются Верховная Рада, но там сейчас нет никакой работы по этому поводу. Офис президента. От них ничего не поступало. Никаких рабочих групп и прочее. Кабмин. Но там тоже тихо. Поэтому у меня есть ощущение, что сейчас ничего не изменится по этому поводу», – рассказал Давид Арахамия.

Он также не исключил – что-то может появиться после встречи в «Нормандском формате». Однако он не знает, реально ли будет что-то принять. Так как до нового года остается две сессионные недели. И там есть много других важных законопроектов, за которые нужно проголосовать.

Пророссийские группировки против нового закона

Тем временем, из ОРДЛО начали появляться заявления, что никакого нового закона Украине принимать не нужно. Например, так называемая глава МИД группировки «ДНР» Наталья Никонорова в эфире подконтрольного пророссийским силам телеканала заявила, что действующий закон уже учитывает все их требования.

Действующий закон устраивает боевиков тем, что там прописана амнистия, а также широкие полномочия для временно оккупированных территорий, считает аналитик центра исследований проблем гражданского общества Мария Кучеренко. Однако основной посыл в этих заявлениях иной – демонстрировать свою субъектность.

Россия, таким образом, пытается вынести свою роль в конфликте за скобки

«Мы неоднократно слышали, что представители РФ в контактной группе настаивали на том, что мы должны согласовывать особый статус с боевиками, как со стороной конфликта. То есть Россия, таким образом, пытается вынести свою роль в конфликте за скобки​», – говорит Мария Кучеренко.

Что же касается закона «об особом статусе Донбасса», то там основная борьба еще впереди – положения закона нужно наполнить смыслом, считает Мария Кучеренко. Например, взгляд на амнистию у сторон будет разным. И в ближайшее время основные баталии на переговорах будут как раз вокруг этих вопросов.

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