ЗМІ: суд замінив Труханову домашній арешт на особисте зобов’язання

Печерський районний суд 21 січня змінив запобіжний захід колишньому меру Одеси Геннадію Труханову, повідомляє Суспільний мовник із посиланням на адвоката Труханова Олександра Лисака.

За його словами, суд скасував домашній арешт для Труханова. Натомість йому обрали особисте зобов’язання та зняли електронний браслет.

У грудні Київський апеляційний суд залишив чинним запобіжний захід Геннадію Труханову у вигляді цілодобового домашнього арешту. Ексмера Одеси підозрюють у службовій недбалості, яка призвела до загибелі людей.





31 жовтня Печерський райсуд Києва відправив Труханова під цілодобовий домашній арешт. 29 жовтня Одеська обласна прокуратура повідомила, що Геннадій Труханов отримав повідомлення про підозру в службовій недбалості, а саме неналежному виконанні службових обовʼязків, що спричинило загибель людей (ч. 3 ст. 367 КК України). Колишній мер Одеси заявив, що вручення йому підозри стало для нього «несподіванкою».

Кримінальне провадження стосується подій 30 вересня 2025 року, коли, за даними слідства, через неналежну організацію утримання та функціонування систем водовідведення було затоплено частину Одеси. Тоді загинули дев’ятеро людей, серед яких – 9-річна дитина.

Читайте також: «Мене намагаються втягнути в політичні інтерпретації процесуальних дій» – депутат Копитін про заяву Тимошенко

Після трагедії Геннадій Труханов писав, що за сім годин 30 вересня в місті випала майже двомісячна норма опадів, і «жодна зливова каналізація не здатна витримати таке навантаження».

У межах провадження повідомлено про підозру ще вісьмом посадовцям Одеської міськради та підпорядкованих комунальних підприємств, серед яких заступники міського голови, керівники департаментів та службові особи комунального підприємства. Досудове розслідування триває.



