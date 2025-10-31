Затоплена Одеса і російський паспорт. Чи є політика у справах проти Труханова?

Суд у Києві, а Труханов в Одесі

Печерський райсуд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт на 60 діб колишнього міського голову Одеси Геннадія Труханова, якому висунули звинувачення у службовій недбалості, що призвела до загибелі людей.

Труханов, який брав участь у засіданні по відеозв’язку, назвав справу проти нього «спланованою політичною диверсію» і заперечив, що він «нічого не робив».

У чому звинувачують?

29 жовтня Одеська обласна прокуратура повідомила, що Геннадій Труханов отримав повідомлення про підозру в службовій недбалості, а саме неналежному виконанні службових обовʼязків, що спричинило загибель людей (ч. 3 ст. 367 КК України). 28 жовтня такі ж підозри висунули вісьмом посадовцям органу місцевого самоврядування та підпорядкованих комунальних підприємств Одеси.

Колишній мер Одеси заявив, що вручення йому підозри стало для нього «несподіванкою».

За даними слідства, експосадовець неналежно виконував свої службові обов’язки та не забезпечив повноцінного функціонування в місті інженерних мереж.

Як стверджує прокуратура, будучи обізнаним з цією систематичною проблемою, підозрюваний не вжив заходів для своєчасного ремонту зливної каналізації, водовідведення та дренажних систем, а у день трагедії, 30 вересня 2025 року, міський голова не організував належне оповіщення та інформування населення про загрозу надзвичайної ситуації.

В Одесі та Одеському районі через сильні дощі загинули дев’ятеро людей, серед яких дитина. Президент Володимир Зеленський заявив, що доручив міністру розвитку громад і територій «провести повну перевірку роботи в Одесі».

Після трагедії Геннадій Труханов писав, що за сім годин 30 вересня в місті випала майже двомісячна норма опадів, що «це було стихійне лихо, масштаби якого перевищили можливості будь-якої системи», і «жодна зливова каналізація не здатна витримати таке навантаження».

«Щодо вручення мені «підозр». Для мене ця ситуація стала несподіванкою. Ми працювали по хвилинах – міська рада, служби, комунальники. Одеситів попереджали про зливу, але повідомлення від гідрометцентру надійшло вже тоді, коли люди, на жаль, загинули», – написав Труханов у телеграмі.

«Проблема водовідведення в Одесі дійсно катастрофічна, і її вирішення потребує мільярдів гривень інвестицій та державної підтримки. Місто наодинці з цим ніколи не впорається», – наголосив Труханов.

Російський паспорт?

14 жовтня Служба безпеки України оприлюднила дані про наявність у Труханова російського громадянства, і що на підставі цих даних його громадянство України припинили.

Труханов заперечує наявність громадянства Росії і заявив про намір оскаржувати позбавлення його українського громадянства.

Чи доречно судити Труханова за службову недбалість: обговорення в ефірі:

Ігор Васильєв, народний депутат України з фракції «Слуга народу» вважає, що місцева влада має обов’язок – підтримувати інженерні та інфраструктурні мережі в належному стані. Тому і за смерть 10 людей в Одесі під час негоди, на його думку, хтось має понести відповідальність.

«Я так розумію, пан Труханов тільки один із тих, кому вручили підозри, тому не факт, що він отримає обвинувальний акт в результаті слідства. Але точно хтось має понести відповідальність», – сказав Васильєв в етері Радіо Свобода.

Натомість народний депутат від фракції «Європейська солідарність» Олексій Гоначаренко вважає ці події «прецедентом» та «скринькою Пандори». І провів аналогію підготовки міста до великої зливи з підготовкою країни до повномасштабного вторгнення.

«Якщо Труханов, як мер, погано підготував місто до зливи і має за це нести відповідальність. Зеленський, як президент, погано підготував Україну до повномасштабного вторгнення. Він має нести відповідальність?», – запитав Гончаренко у Васильєва.

Тож чи є політичний підтекст у справах проти Труханова? Чи це помста Зеленського чи справедливі звинувачення?

Дивіться про це у програмі Свобода Live: