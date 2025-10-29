Колишній голова Одеської міської ради Геннадій Труханов заявив, що вручення йому підозри стало для нього «несподіванкою».

«Щодо вручення мені «підозр». Для мене ця ситуація стала несподіванкою. Ми працювали по хвилинах – міська рада, служби, комунальники. Одеситів попереджали про зливу, але повідомлення від гідрометцентру надійшло вже тоді, коли люди, на жаль, загинули», – написав він у телеграмі.

Труханов заявляє, що не уникає відповідальності, але наголошує, що «це було стихійне лихо, масштаби якого перевищили можливості будь-якої системи».

«Проблема водовідведення в Одесі дійсно катастрофічна, і її вирішення потребує мільярдів гривень інвестицій та державної підтримки. Місто наодинці з цим ніколи не впорається», – додав він.

29 жовтня Одеська обласна прокуратура повідомив, що колишній мер Одеси Геннадій Труханов отримав повідомлення про підозру в службовій недбалості, а саме неналежному виконанні службових обовʼязків, що спричинило загибель людей (ч. 3 ст. 367 КК України).

За даними слідства, експосадовець неналежно виконував свої службові обов’язки та не забезпечив повноцінного функціонування в місті інженерних мереж. Як стверджує прокуратура, будучи обізнаним з цією систематичною проблемою, підозрюваний не вжив заходів для своєчасного ремонту зливної каналізації, водовідведення та дренажних систем, а у день трагедії, 30 вересня 2025 року, міський голова не організував належне оповіщення та інформування населення про загрозу надзвичайної ситуації.

Після трагедії Геннадій Труханов писав, що за сім годин 30 вересня в місті випала майже двомісячна норма опадів, і «жодна зливова каналізація не здатна витримати таке навантаження».

В Одесі та Одеському районі через сильні дощі загинули дев’ятеро людей, серед яких дитина.

Президент Володимир Зеленський заявив, що доручив міністру розвитку громад і територій «провести повну перевірку роботи в Одесі».

СБУ 14 жовтня оприлюднила дані про наявність у Труханова російського громадянства, на основі яких його громадянство України припинили. Труханов заперечує наявність громадянства Росії і заявив про намір оскаржувати позбавлення його українського громадянства.

16 жовтня стало відомо, що обов’язки міського голови Одеси виконуватиме секретар міської ради Ігор Коваль.



