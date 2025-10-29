Доступність посилання

Труханов заявив, що вручення йому підозри стало для нього «несподіванкою»

Труханов заявляє, що не уникає відповідальності, але наголошує, що «це було стихійне лихо, масштаби якого перевищили можливості будь-якої системи»

Колишній голова Одеської міської ради Геннадій Труханов заявив, що вручення йому підозри стало для нього «несподіванкою».

«Щодо вручення мені «підозр». Для мене ця ситуація стала несподіванкою. Ми працювали по хвилинах – міська рада, служби, комунальники. Одеситів попереджали про зливу, але повідомлення від гідрометцентру надійшло вже тоді, коли люди, на жаль, загинули», – написав він у телеграмі.

Труханов заявляє, що не уникає відповідальності, але наголошує, що «це було стихійне лихо, масштаби якого перевищили можливості будь-якої системи».

«Проблема водовідведення в Одесі дійсно катастрофічна, і її вирішення потребує мільярдів гривень інвестицій та державної підтримки. Місто наодинці з цим ніколи не впорається», – додав він.

29 жовтня Одеська обласна прокуратура повідомив, що колишній мер Одеси Геннадій Труханов отримав повідомлення про підозру в службовій недбалості, а саме неналежному виконанні службових обовʼязків, що спричинило загибель людей (ч. 3 ст. 367 КК України).

За даними слідства, експосадовець неналежно виконував свої службові обов’язки та не забезпечив повноцінного функціонування в місті інженерних мереж. Як стверджує прокуратура, будучи обізнаним з цією систематичною проблемою, підозрюваний не вжив заходів для своєчасного ремонту зливної каналізації, водовідведення та дренажних систем, а у день трагедії, 30 вересня 2025 року, міський голова не організував належне оповіщення та інформування населення про загрозу надзвичайної ситуації.

Після трагедії Геннадій Труханов писав, що за сім годин 30 вересня в місті випала майже двомісячна норма опадів, і «жодна зливова каналізація не здатна витримати таке навантаження».

В Одесі та Одеському районі через сильні дощі загинули дев’ятеро людей, серед яких дитина.

Президент Володимир Зеленський заявив, що доручив міністру розвитку громад і територій «провести повну перевірку роботи в Одесі».

СБУ 14 жовтня оприлюднила дані про наявність у Труханова російського громадянства, на основі яких його громадянство України припинили. Труханов заперечує наявність громадянства Росії і заявив про намір оскаржувати позбавлення його українського громадянства.

16 жовтня стало відомо, що обов’язки міського голови Одеси виконуватиме секретар міської ради Ігор Коваль.


