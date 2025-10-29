Прокуратура: Труханову повідомили про підозру через загибель людей 30 вересня

Колишній голова Одеської міської ради Геннадій Труханов отримав повідомлення про підозру в службовій недбалості, а саме неналежному виконанні службових обовʼязків, що спричинило загибель людей (ч. 3 ст. 367 КК України). Про це 29 жовтня інформує Одеська обласна прокуратура.

«За даними слідства, експосадовець неналежно виконував свої службові обов’язки та не забезпечив повноцінного функціонування в місті інженерних мереж. Унаслідок цього упродовж багатьох років вулиці Одеси регулярно зазнавали підтоплень.

Водночас, будучи обізнаним з цією систематичною проблемою, підозрюваний не вжив заходів, передбачених його повноваженнями для своєчасного ремонту зливної каналізації, водовідведення та дренажних систем», – ідеться в повідомленні.

За даними слідства, у день трагедії, 30 вересня 2025 року, міський голова не організував належне оповіщення та інформування населення про загрозу надзвичайної ситуації та не забезпечив приведення у готовність органів управління цивільного захисту.

«Внаслідок підтоплення частини міста, спричиненого неспроможністю зливної каналізації відвести воду з вулиць, загинуло дев’ятеро людей, серед яких – дев’ятирічна дитина», – нагадують у прокуратурі.

Слідчі звертаються до суду для обрання підозрюваному запобіжного заходу. У справі триває низка судових експертиз.

Геннадій Труханов або його захист нараз не коментували суті підозри.

Після трагедії Геннадій Труханов писав, що за сім годин 30 вересня в місті випала майже двомісячна норма опадів, і «жодна зливова каналізація не здатна витримати таке навантаження».

Президент Володимир Зеленський заявив, що доручив міністру розвитку громад і територій «провести повну перевірку роботи в Одесі».

СБУ 14 жовтня оприлюднила дані про наявність у Труханова російського громадянства, на основі яких його громадянство України припинили. Труханов заперечує наявність громадянства Росії і заявив про намір оскаржувати позбавлення його українського громадянства.

16 жовтня стало відомо, що обов’язки міського голови Одеси виконуватиме секретар міської ради Ігор Коваль.