Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Політика

Прокуратура: Труханову повідомили про підозру через загибель людей 30 вересня

Колишній міський голова Одеси Геннадій Труханов
Колишній міський голова Одеси Геннадій Труханов

Колишній голова Одеської міської ради Геннадій Труханов отримав повідомлення про підозру в службовій недбалості, а саме неналежному виконанні службових обовʼязків, що спричинило загибель людей (ч. 3 ст. 367 КК України). Про це 29 жовтня інформує Одеська обласна прокуратура.

«За даними слідства, експосадовець неналежно виконував свої службові обов’язки та не забезпечив повноцінного функціонування в місті інженерних мереж. Унаслідок цього упродовж багатьох років вулиці Одеси регулярно зазнавали підтоплень.

Водночас, будучи обізнаним з цією систематичною проблемою, підозрюваний не вжив заходів, передбачених його повноваженнями для своєчасного ремонту зливної каналізації, водовідведення та дренажних систем», – ідеться в повідомленні.

За даними слідства, у день трагедії, 30 вересня 2025 року, міський голова не організував належне оповіщення та інформування населення про загрозу надзвичайної ситуації та не забезпечив приведення у готовність органів управління цивільного захисту.

«Внаслідок підтоплення частини міста, спричиненого неспроможністю зливної каналізації відвести воду з вулиць, загинуло дев’ятеро людей, серед яких – дев’ятирічна дитина», – нагадують у прокуратурі.

Слідчі звертаються до суду для обрання підозрюваному запобіжного заходу. У справі триває низка судових експертиз.

Геннадій Труханов або його захист нараз не коментували суті підозри.

Читайте також: Одеса: обов’язки міського голови виконуватиме секретар міськради Ігор Коваль

Після трагедії Геннадій Труханов писав, що за сім годин 30 вересня в місті випала майже двомісячна норма опадів, і «жодна зливова каналізація не здатна витримати таке навантаження».

Президент Володимир Зеленський заявив, що доручив міністру розвитку громад і територій «провести повну перевірку роботи в Одесі».

СБУ 14 жовтня оприлюднила дані про наявність у Труханова російського громадянства, на основі яких його громадянство України припинили. Труханов заперечує наявність громадянства Росії і заявив про намір оскаржувати позбавлення його українського громадянства.

16 жовтня стало відомо, що обов’язки міського голови Одеси виконуватиме секретар міської ради Ігор Коваль.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG