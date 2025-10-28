Медіа: ексмеру Одеси Труханову повідомили про підозру

Колишньому міському голові Одеси Геннадію Труханову повідомили про підозру – про це повідомляють кілька видань 28 жовтня.

За повідомленнями, експосадовця звинувачують у службовій недбалості через наслідки негоди в Одесі. «Українська правда» зазначає, що підозри отримали також двоє його заступників.

За даними місцевого видання «Думська», запобіжний захід Труханову обиратимуть завтра.

Прокуратура й сам Геннадій Труханов наразі публічно не повідомляли про вручення підозри.

Через сильні дощі 1 жовтня в Одесі загинули 10 людей. Тоді міський голова Одеси Геннадій Труханов писав, що за сім годин 30 вересня в місті випала майже двомісячна норма опадів, і «жодна зливова каналізація не здатна витримати таке навантаження».

Президент Володимир Зеленський заявив, що доручив міністру розвитку громад і територій «провести повну перевірку роботи в Одесі».

СБУ 14 жовтня оприлюднила дані про наявність у Труханова російського громадянства, на основі яких його громадянство України припинили. Труханов заперечує наявність громадянства Росії і заявив про намір оскаржувати позбавлення його українського громадянства.

16 жовтня стало відомо, що обов’язки міського голови Одеси виконуватиме секретар міської ради Ігор Коваль.







