Одеса: обов’язки міського голови виконуватиме секретар міськради Ігор Коваль

Секретар міської ради Одеси Ігор Коваль виконуватиме обов’язки міського голови – про це йдеться в указі, який міськрада опублікувала 16 жовтня.

Рішення обґрунтоване частиною 2 статті 42 закону про місцеве самоврядування.

«Приступаю до виконання обов’язків Одеського міського голови з 16 жовтня 2025 року», – йдеться в указі Коваля.

Напередодні Володимир Зеленський розпорядився створити військову адміністрацію в Одесі – її очолив колишній голова Дніпропетровщини Сергій Лисак.

Президент Зеленський 14 жовтня за підсумками наради щодо безпекової ситуації заявив, що підписав указ щодо «деяких осіб», у яких була підтверджена наявність російського громадянства. Згодом в ефірі телемарафону з посиланням на джерела у владі повідомили, що, серед іншого, йдеться про припинення громадянства України у міського голови Одеси Геннадія Труханова.

Згодом СБУ оприлюднила дані про наявність у Труханова російського громадянства, на основі яких його громадянство України припинили.

Перед цим сьогодні петиція із закликом припинити громадянство України Труханова, оприлюднена на сайті президента 13 жовтня, набрала достатню кількість голосів для її розгляду: понад 27 тисяч при необхідних 25 тисяч.

Труханов заперечує наявність громадянства Росії і заявив про намір оскаржувати позбавлення його українського громадянства.



