Труханов заявив про намір оскаржити позбавлення його громадянства України

Міський голова Одеси Геннадій Труханов заявив про намір оскаржити рішення про позбавлення його громадянства України.

«Мені дуже шкода, що так зробили…На жаль, вийшло, як вийшло. Тому я буду захищатись, я буду подавати до суду. Якщо суд не зможе вирішити, буду подавати до Європейського суду з прав людини… Це вже край такого, знаєте, свавілля, якого не може бути», – заявив він в ефірі Суспільного.

Труханов стверджує, що ніколи не мав громадянства Росії, а «ці паспорти – фейк, фальшивки», про що є «відповідні документи», які він надав правоохоронним органам.

«У 22-му році президент України Володимир Олександрович Зеленський… доручив СБУ в 22-му році перевірити всім відповідним службам… в 22-му році не знайшли в мене ні російського громадянства, ні паспортів», – сказав Труханов.

Раніше президент Володимир Зеленський за підсумками наради щодо безпекової ситуації заявив, що підписав указ щодо «деяких осіб», у яких була підтверджена наявність російського громадянства. Прізвищ цих осіб Зеленський не навів.

Тим часом, в ефірі телемарафону з посиланням на джерела у владі повідомили, що, зокрема, йдеться про припинення громадянства України у міського голови Одеси Геннадія Труханова.

Раніше сьогодні петиція із закликом припинити громадянство України міського голови Одеси Геннадія Труханова, оприлюднена на сайті президента 13 жовтня, набрала достатню кількість голосів для її розгляду: понад 27 тисяч при необхідних 25 тисяч.

Мер Одеси вже не вперше заперечував наявність у нього російського громадянства, зокрема, він вказував це минулого року після того, як волонтер і блогер Сергій Стерненко, посилаючись на власні джерела, написав, що Геннадій Труханов має російське громадянство й оформлював російську банківську карту напередодні повномасштабного вторгнення – 9 лютого 2022 року. Він зазначив, що отримав ці дані із «злитих російських баз».

Українські журналісти вже неодноразово писали, що мер Одеси, ймовірно, має російське громадянство. У 2016 році Одеське управління Служби безпеки України не змогло з’ясувати, чи має Геннадій Труханов паспорт РФ.