Труханов заявив, що «не передумав звертатись до суду» і залишається мером Одеси

Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що позиватиметься до суду, після рішення президента про позбавлення його українського громадянства, передає кореспондент Радіо Свобода.

«Я не передумав звертатись до суду. У мене не було і немає російського громадянства. Всі документи відповідні є, тому будемо боротися», – заявив Труханов.

Він прокоментував дані про таке громадянство, оприлюднені Службою безпеки. Труханов заявив, що запит щодо його громадянства нібито подавали до Росії в 2020 році й отримали на нього відповідь:

«Якщо в 2020 році була така бумага, у мене таке питання – чому в 2020 році не було перевірок, подібного указу, відсторонення? Тому я впевнений, що була перевірка, ніяких підтверджень не знайшли. Чому сьогодні знайшли і посилаються на цю бумагу – питання риторичне».

Крім того, мер Одеси нагадав про справу заводу «Краян», в якій він фігурує. За його словами, в 2018 році в цій справі Національне антикорупційне бюро робило запит щодо його громадянства через ризик виїзду Труханова за кордон.





«І отримали відповідь, яку зачитали в Малинівському райсуді в Одесі, про те, що в мене немає – під запис – що в мене немає російського громадянства. Це офіційна відповідь. І тому в 2020 році коли отримали – ми розуміємо що це фейк. Отриманий в незаконний спосіб», – сказав він.

Посадовець зазначив, що хоче звернутися до Сполучених Штатів із проханням подати запит щодо наявності в нього громадянства, адже в України немає дипломатичних відносин із РФ.

«Я сьогодні залишаюсь мером міста. Це 9 стаття місцевого самоврядування. Поки не буде на сесії прийнята ця інформація депутатами я продовжую залишатись мером міста і виконую свої обов’язки», – додав Труханов.

Напередодні Служба безпеки України підтвердила, що за її матеріалами меру Одеси Геннадію Труханову припинили громадянство України.

Раніше президент Володимир Зеленський за підсумками наради щодо безпекової ситуації заявив, що підписав указ щодо «деяких осіб», у яких була підтверджена наявність російського громадянства. Прізвищ цих осіб Зеленський не навів. Водночас в ефірі телемарафону з посиланням на джерела у владі повідомили, що, серед іншого, йдеться про припинення громадянства України у міського голови Одеси Геннадія Труханова.

Читайте також: У СБУ підтвердили, що українське громадянство Труханова припинене

Перед цим сьогодні петиція із закликом припинити громадянство України Труханова, оприлюднена на сайті президента 13 жовтня, набрала достатню кількість голосів для її розгляду: понад 27 тисяч при необхідних 25 тисяч.

Труханов заперечує наявність громадянства Росії і заявив про намір оскаржувати позбавлення його українського громадянства.

Мер Одеси вже не вперше заперечував наявність у нього російського громадянства, зокрема, він вказував це минулого року після того, як волонтер і блогер Сергій Стерненко, посилаючись на власні джерела, написав, що Геннадій Труханов має російське громадянство й оформлював російську банківську карту напередодні повномасштабного вторгнення – 9 лютого 2022 року. Він зазначив, що отримав ці дані із «злитих російських баз».

Українські журналісти вже неодноразово писали, що мер Одеси, ймовірно, має російське громадянство. У 2016 році Одеське управління Служби безпеки України не змогло з’ясувати, чи має Геннадій Труханов паспорт РФ.



