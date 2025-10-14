Зеленський анонсував призначення керівника Одеської МВА найближчим часом

Президент України Володимир Зеленський анонсував призначення керівника Одеської міської військової адміністрації найближчим часом.



«Була розмова по ситуації в прифронтових громадах та на півдні нашої держави, зокрема в Одесі. Одеса заслуговує на більший захист та більшу підтримку. Це можна зробити у форматі військової адміністрації. Занадто багато безпекових питань в Одесі занадто довго залишались без належної відповіді. Всі ефективні рішення будуть ухвалені. Я призначу керівника військової адміністрації найближчим часом», – сказав він у своєму відеозверненні.

Про це він заявив після доповіді керівника Служби безпеки України Василя Малюка.

Це відбувається на тлі припинення українського громадянства міського голови Одеси Геннадія Труханова.

Раніше президент Володимир Зеленський за підсумками наради щодо безпекової ситуації заявив, що підписав указ щодо «деяких осіб», у яких була підтверджена наявність російського громадянства. Прізвищ цих осіб Зеленський не навів.

Перед цим сьогодні петиція із закликом припинити громадянство України Труханова, оприлюднена на сайті президента 13 жовтня, набрала достатню кількість голосів для її розгляду: понад 27 тисяч при необхідних 25 тисяч.

Служба безпеки України підтвердила, що за її матеріалами меру Одеси Геннадію Труханову припинено громадянство України, оскільки у нього, як стверджує спецслужба, є паспорт Росії.

Труханов заперечує наявність у нього громадянства Росії і заявив про намір оскаржувати позбавлення його українського громадянства. Він також заявив, що продовжуватиме виконувати свої повноваженняяк обраний міський голова до припинення його повноважень міськрадою.

Мер Одеси вже не вперше заперечував наявність у нього російського громадянства. Українські журналісти вже неодноразово писали, що мер Одеси, ймовірно, має російське громадянство.