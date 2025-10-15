Мера Одеси Труханова усунули через паспорт Росії. Причини і наслідки

Міського голову Одеси Геннадія Труханова усунули з посади через існування в нього російського паспорта, а його українське громадянство було припинене президентом Володимиром Зеленським. З ім’ям Труханова, який вже понад 10 років був міським головою Одеси, пов’язані кілька кримінальних розслідувань, звинувачення його в симпатіях до «русского мира», а також – віднедавна – і в невмілому менеджменті після того, як в Одесі внаслідок повені загинули, за офіційними даними, дев’ятеро людей. Геннадій Труханов твердо заперечує наявність у нього російського паспорта і каже, що буде завертатися до суду на предмет законності свого звільнення з посади міського голови Одеси.

У мене не було і нема російського громадянства

«Я не передумав звертатись до суду. У мене не було і нема російського громадянства. Хочу звернутись в тому числі до США, щоб вони зробили запит. У нас немає дипломатичних відносин з РФ, ми воюємо, це наш ворог, але вони мають відносини дипломатичні, щоб вони по своїй системі запросили відповідь офіційну – є чи нема у мене росгромадянство. Я сьогодні залишаюсь мером міста. Поки не буде на сесії прийнята ця інформація депутатами, я продовжую залишатись мером міста і виконую свої обов’язки», – сказав Труханов на пресконференції в Одесі. Раніше СБУ підтвердила, що Труханов ніби має російський паспорт і Комісія при президентові України з питань громадянства ухвалила рішення про припинення громадянства України. «Таке рішення, зокрема, ґрунтується на доказовій базі Служби безпеки і затверджене указом президента України», – йшлося в повідомленні пресслужби СБУ.

За даними СБУ, російський паспорт у Труханова є чинним – його 10-річна дія завершується 15 грудня 2025 року. Причому, як підкреслює спецслужба, Труханов отримав російський паспорт «уже після початку агресії проти України і тимчасової окупації Криму, а також частини Донецької та Луганської областей». Петиція із закликом про припинення громадянства України Труханова, оприлюднена на сайті президента 13 жовтня, швидко набрала необхідні 25 тисяч підписів.

«Типовий мер» Політична кар’єра Геннадія Труханова виглядає дуже типовою для українського політикуму. Він легко міняв партії і фракції – часом з протилежними ідеологіями, проти нього порушували кілька справ, він ховався від слідства за кордоном, за нього вносились великі застави, він вигравав суди, Труханов палко підтримував Віктора Януковича (експрезидента України, який втік до Росії), а потім з не меншим запалом Петра Порошенка (п’ятого президента України)…

Ось деякі віхи його політичної біографії, які зібрав колишній народний депутат Микола Томенко – це для розуміння поглядів і принципів Труханова чи відсутності таких: 2010 рік – депутат міської ради, голова фракції «Партії регіонів» (нині заборонена її діяльність в Україні);

2012 рік – народний депутат від «Партії регіонів»;

2013 рік – співавтор звернення депутатів «Партії регіонів» та КПУ до польського Сейму з проханням «визнати Волинську трагедію геноцидом щодо польського населення і засудити злочинні діяння українських націоналістів»;

2014 рік – голосував за «диктаторські закони»;

2015 рік – обраний одеським міським головою від партії «Довіряй ділам» (до перейменування – «Комуністична партія трудящих»);

2016 рік – журналістське розслідування про російський паспорт та 20 офшорних компаній Труханова;

грудень 2017 – лютий 2018 рр. – переховувався від слідства за кордоном;

лютий 2018 року – затриманий у справі про розкрадання міського бюджету, яке завдало шкоди на 185 мільйонів гривень. Суд випустив Труханова на поруки народного депутата від «Блоку Петра Порошенка» Дмитра Голубова . Через рік справу закрили;

. Через рік справу закрили; 2019 рік – виступив із закликом голосувати за кандидата в президенти Петра Порошенка;

2019 рік – балотувався до Верховної Ради від партії «Опозиційний блок» під номером 4 (нині ця партія заборонена як проросійська).

2020 рік – обраний міським головою Одеси від партії «Довіряй ділам». Напередодні виборів, після передачі у власність УПЦ (МП) землі, де розташована Свято-Іверський монастир, митрополит Онуфрій благословив його посаду міського голови;

благословив його посаду міського голови; 2021 рік – вручена підозра щодо участі у злочинній організації, яка незаконно заволоділа активами громади Одеси. Заставу за нього у 30,2 мільйона гривень вніс один із головних спонсорів УПЦ (МП), народний депутат Вадим Новинський (нині перебуває під санкціями і переховується за кордоном);

(нині перебуває під санкціями і переховується за кордоном); 2022 рік – виступив за пошук компромісу з президентом Росії Володимиром Путіним та проти знесення пам’ятника Катерині II;

та проти знесення пам’ятника Катерині II; НАБУ повідомило про підозру в участі в злочинній організації щодо розкрадання майна міста;

2023 рік – міський голова Києва Віталій Кличко під час засідання суду запропонував взяти Труханова на поруки. ВАКС постановив заарештувати Труханова з правом внесення застави у 13 млн. грн.

під час засідання суду запропонував взяти Труханова на поруки. ВАКС постановив заарештувати Труханова з правом внесення застави у 13 млн. грн. 2024 рік – активно виступав за збереження пам’ятника Пушкіну, бо він – «частина нашої історії»;

Із 2023 року до 14 жовтня 2025 року безпроблемно працював на посаді міського голови та перебував у відрядженнях за кордоном. Чому саме зараз? Тут немає однотипних відповідей. Хтось вважає, що була «переповнена чаша» терпіння в центральної влади – особливо коли нещодавно через сильну повінь в Одесі загинули 9 людей і міська влада фактично продемонструвала повну неготовність до стихії, і не впоралась з подоланням її наслідків.

Також не варто забувати і про фактор можливих – в разі сталого перемир’я, звісно – виборів в Україні – в тому числі й місцевих.

Вибори все ж таки будуть колись, та і бюджети обласних центрів – великий ресурс

«Звісно, Геннадія Леонідича усунули від влади не за російський паспорт, і не за корупцію і кримінальні справи, і навіть не через загибель людей через зливу… Все це ніколи нікого не цікавило раніше… І далі б так само нікого не цікавило. Схоже, це рішення було ухвалене великою мірою, аби розчистити місце для введення міської військової адміністрації (МВА)», – вважає Анатолій Бойко, одеський політолог, керівник Одеської обласного відділення КВУ. За його спостереженням, за останні роки МВА ввели в Чернігові та Сумах, а також в прифронтових Краматорську, Сєвєродонецьку та Херсоні. «Миколаївські колеги кажуть, що в Миколаєві також активно розкачується ситуація під введення МВА. Крім цього, мерів лишились Рівне та Полтава, але там не стали створювати МВА…принаймні поки… Вибори все ж таки будуть колись, та і бюджети обласних центрів – великий ресурс», – додає Бойко.

Одеса заслуговує на більший захист і більшу підтримку… Занадто багато питань безпеки в Одесі занадто довго залишалися без належної відповіді

Треба зауважити, що багато оглядачів вважають логічним запровадження військової адміністрації в Одесі – саме це місто дуже часто обстрілюють російськими дронами і ракетами. Там розміщений штаб ВМСУ. Саме Одеса є ключовим портом і саме з Одеси та прилеглих портів вирушають морським коридором товари на експорт. Одеса, до речі, фігурувала і в нібито планах Кремля щодо побудови так званого «сухопутного коридору до Придністров’я» на перших етапах великої війни. Ці плані зірвали ЗСУ своїм опором – в тому числі й на півдні України. «Одеса заслуговує на більший захист і більшу підтримку… Занадто багато питань безпеки в Одесі занадто довго залишалися без належної відповіді», – пояснив президент Володимир Зеленський своє рішення. «Забрати громадянство – це не сила держави. Це ознака імпотентності правосуддя. А от рішення про створення ВА (військової адміністрації) в Одесі – підтримую. Можна дискутувати, наскільки воно буде ефективним, але воно законне, логічне й виправдане в нинішніх умовах», – вважає політолог Олег Саакян.

Але більшість коментаторів говорять саме про фактор наближення можливих виборів. «Кінець війни дійсно вже на горизонті, й вся епопея з Трухановим – це ще один доказ цього. Зеленському треба підготуватися до виборів, і Одеса – це велика електоральна база для нього, один з вирішальних факторів для переобрання нашого потужного лідера на майбутніх виборах», – вважає опонент Зеленського, опозиційний депутат Олексій Гончаренко. «Зеленський потроху втрачає владу, і особливо це відчувається на місцях, у місцевій владі. Позбавлення громадянства Труханова та облаштування Одеської МВА – це відкритий сигнал кожному меру, що всі під прицілом і, коли треба буде, доберуться до кожного. Таким чином більшість мерів стане заляканими та слухняними стосовно влади», – додає Гончаренко.

Колишній очільник Луганщини, а нині відомий волонтер Георгій Тука у фейсбуці питає: «Чи не є головною метою цього рішення зміна керівництва Одеси на представника «Зе-команди»? На тлі тупуватого наїзду на Кличка, який вперто не бажає прогинатись під Зеленського, знесення Труханова мимоволі викликає сумніви…». Але є голоси іншого плану. Так, уродженка Одещини, журналістка Зоя Казанджи пише в соцмережах: «Не стогніть, що «розкачують Одесу» і що «Труханов сприяє стабільності в місті». Одесу в найгірші часи втримали люди. Звичайні. Без повноважень і ресурсів. Ці ж люди стали на захист і в 2014-му, і в 2022 році. Точно такі ж люди втримали і продовжують тримати Україну». Хто такий Лисак? Після зустрічі з головою СБУ Василем Малюком у вівторок, де той доповів про підтвердження наявності російського паспорту в кількох людей при посадах, Зеленський провів розмову з керівником Дніпропетровської ОДА Сергієм Лисаком. Після протокольної подяки за ефективну роботу з оборони ввіреного йому регіону президент сказав: «Я визначив для нього наступні завдання. Документи щодо цього – незабаром».

Зеленському треба підготуватися до виборів, і Одеса – це велика електоральна база для нього

Відтак незабаром і з’явилась інформація про призначення Лисака очільником новоствореної Одеської МВА. Про Лисака відомо небагато. Він – кар’єрний співробітник СБУ, служив в спецпідрозділі «Альфа», має звання бригадного генерала. Працював в декількох обласних управліннях СБУ – зокрема в Житомирській та Дніпропетровській областях, брав активно участь в АТО, коли палав конфлікт на Донбасі ще до повномасштабного російського вторгнення. У 2023 році був призначений очільником Дніпропетровською ОВА. Важко оцінити роботу Лисака на Дніпропетровщині, бо, з одного боку, бойові дії потроху перемістились і на територію цієї області, і російські війська нині контролюють невеликий шматок території області, що прилягає до Донбасу. З іншого боку, Дніпропетровщина залишається надійним тилом для ЗСУ, які ведуть бойові дії в суміжних областях, охоплених війною. «Судячи з усього, Лисак був на доброму рахунку в центральної влади: наприклад, минулого року кілька разів саме він представляв «План перемоги» Володимира Зеленського на засіданнях місцевих рад у європейських країнах», – пише ВВС. Сайт «Вікіпедія» оперативно поновив свою інформацію: там з 15 жовтня 2025 року Сергій Лисак вже значиться очільником Одеської МВА.