Зеленський VS Труханов: що насправді стоїть за рішенням про припинення громадянства?

У коментарі Радіо Свобода Геннадій Труханов запевнив, що не має та ніколи не мав російського громадянства, а усі документи, які як доказ наводили СБУ та ще раніше журналісти, називає фейками.

«Не підходжу для Офісу президента, президенту… Чому? Я не знаю. 4-й рік війна. Я забезпечую життєдіяльність міста, обороноздатність міста, в тому числі на кожному «прильоті». Я не знаю, чому я не подобаюсь. Я вже говорю, може, зачіскою не підходжу, я не знаю, чим. Що в мене не те. Може, наближаються вибори», – каже Труханов.

Він запевняє, що президент не говорив із ним перед тим, як ухвалити рішення про припинення його громадянства. Також Труханов переконаний, що Зеленський згодом може скасувати цей указ, мовляв, його «ввели в оману, надали ці карикатури, а не паспорти».

На запитання про можливий обмін та виїзд до Росії, як це робили інші політики, Труханов знову наголосив, що для цієї процедури у нього немає російського громадянства, а на території РФ він боїться за власну безпеку:

«Ви кажете: на обмін. На який обмін? Та мене вб'ють, як тільки мене туди викинуть. Тому що те, що я роблю проти них, яку протидію, я ж не буду вам в ефірі зараз розказувати».