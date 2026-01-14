Суд арештував підлітка, підозрюваного у замаху на вбивство вчительки й однокласника – прокуратура

Підлітку, підозрюваному в замаху на вбивство вчительки й однокласника у школі на Оболоні в Києві, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, повідомила пресслужба міської прокуратури.

«За клопотанням ювенальних прокурорів Оболонської окружної прокуратури, 14-річному мешканцю Київщини обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави строком на 60 днів», – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі додали, що зараз підозрюваний перебуває в лікарні під наглядом правоохоронців, а після завершення лікування його доправлять до СІЗО.

12 січня поліція Києва повідомила, що в одну зі шкіл столиці учень прийшов із ножем і поранив двох людей – вчительку й однокласника. За даними правоохоронців, після нападу підліток зачинився у вбиральні й ножем завдав собі поранень руки і живота. Наразі він, як і постраждалі, перебуває у лікарняному закладі, йому надається необхідна медична допомога.

У листопаді 2025 року, після інциденту зі стріляниною на території школи, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що школи «недостатньо захищені базовими засобами безпеки».