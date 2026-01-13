Підлітку, який напав у школі в Києві на двох людей, повідомили про підозру – ОГП

Прокурор повідомив про підозру в замаху на життя двох людей 14-тирічному підлітку, який 12 січня в Києві з ножем напав на 39-річну вчительку та 14-тирічного однокласника, інформує Офіс генерального прокурора.

«Встановлено, що 12 січня 2026 року зранку підозрюваний – учень 9-го класу, прийшов до школи, де навчається, з рюкзаком, у якому приніс балаклаву, шолом та два ножі, завчасно підготовлені для вчинення злочину.

У приміщенні вбиральні він одягнув балаклаву та шолом й пішов до дверей класу, де вже почався урок. Там підліток почав бити ногами та руками у двері. Коли вчителька відчинила їх, хлопець почав завдавати їй удари ножем. Після цього він завдав кілька ударів своєму однокласнику, що сидів за другою партою.

Поранивши вчительку та однокласника, нападник вибіг у вбиральню, зняв балаклаву та шолом й почав завдавати ножові поранення собі.

Вчителька та однокласник нападника отримали різного ступеня тілесні ушкодження та наразі перебувають у лікарні у тяжкому стані, їм надається медична допомога.

Сам нападник також перебуває у лікарні під наглядом правоохоронців, йому вручено повідомлення про підозру. Також готується клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – вказують у ОГП.



Слідчі встановлюють мотиви вчинку підлітка. Його дії кваліфіковані як замах на життя двох людей (ч. 2 ст. 15 ч. 2 п. 1 ст. 115 КК України).

12 січня поліція Києва повідомила, що в одну зі шкіл столиці учень прийшов із ножем і поранив двох людей – вчительку та однокласника. За даними правоохоронців, після нападу підліток зачинився у вбиральні та ножем завдав собі поранень руки та живота. Наразі він, як і постраждалі, перебуває у лікарняному закладі, йому надається необхідна медична допомога.

У листопаді 2025 року, після інциденту зі стріляниною на території школи, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що школи «недостатньо захищені базовими засобами безпеки».