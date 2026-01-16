«Мене намагаються втягнути в політичні інтерпретації процесуальних дій» – депутат Копитін про заяву Тимошенко

Народний депутат від «Слуги народу» Ігор Копитін відреагував на звинувачення голови фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко на його адресу.

«В інформаційному просторі цими днями поширюється низка заяв, припущень та закидів на мою адресу, які не відповідають дійсності та не мають під собою жодних підтверджених фактів», – написав він у телеграмі.

Депутат заявив, що його намагаються втягнути в «політичні інтерпретації процесуальних дій і подій», до яких, як він стверджує, не має жодного стосунку.

«Я не беру участі в політичних іграх і тим більше – не коментую дії правоохоронних органів. Послідовно підтримую курс на боротьбу з корупцією та ефективну роботу антикорупційних інституцій. Саме правова процедура, а не публічні заяви чи натяки, має давати відповіді на всі запитання», – додав він.

Раніше сьогодні у суді під час обрання запобіжного заходу Юлія Тимошенко заявила, що на оприлюднених НАБУ плівках вона розмовляє з депутатом від «Слуги народу» Ігорем Копитіним. Вона заявила, що на нього чинять тиск і він начебто є фігурантом справи НАБУ.

«Але Копитін – не просто депутат, по ньому є кримінальна справа в НАБУ, він перебуває під тиском НАБУ, щоб виконувати якісь доручення НАБУ. Ви ж знаєте, що є певні угоди, коли говорять: «Ви десь щось накопайте, а ми за це скасуємо вам ваші кримінальні справи», – пояснила вона.



За словами Тимошенко, Копитін прийшов до неї на зустріч, заявивши, що не хоче бути більше у фракції «Слуга народу» і пропонував співпрацю.

«Я абсолютно жорстко, чітко заявляю, що Копитін на користь того, щоб себе звільнити від кримінальної відповідальності, передав НАБУ або зробив все, що треба для того, щоб це було скомпільовано, щоб це не відповідало дійсності і просто показати свою якусь заслугу перед НАБУ», – сказала Тимошенко.

У 2019 році Ігор Копитін був обраний депутатом Верховної ради від партії «Слуга Народу» за виборчим округом №129 (Миколаївська область). Він є членом комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура 14 січня повідомили про оголошення підозри Юлії Тимошенко за частиною 4 статті 369 КК України («Пропозиція, обіцянка або надання такої особі неправомірної вигоди (грошей, майна, послуг, переваг»). Її підозрюють у тому, що вона ініціювала переговори з окремими парламентарями щодо «системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань».

Тимошенко зранку 14 січня після завершення обшуку в офісі партії «Батьківщина» в Києві заявила, що вважає дії щодо себе проявом «політичного замовлення» і «категорично відкидає всі абсурдні звинувачення».

16 січня Вищий антикорупційний суд обрав лідерці партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави – понад 33 мільйона гривень і наклав на неї низку процесуальних обов’язків. Зокрема, Тимошенко не може виїздити на межі Київської області без дозволу детектива Національного антикорупційного бюро та прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Вона також має здати закордонний паспорт.

Юлія Тимошенко перед винесенням рішення назвала звинувачення проти себе провокацією, а матеріали справи сфальшованими.







