ОГП: апеляційний суд залишив Труханова під домашнім арештом

Київський апеляційний суд залишив у силі запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту для колишнього міського голови Одеси Геннадія Труханова, якого підозрюють у службовій недбалості, яка призвела до загибелі людей.



Як повідомляє Офіс генпрокурора, суд розглянув апеляційну скаргу сторони захисту, прокурори наполягали на необхідності збереження жорсткого запобіжного заходу, обґрунтовано довівши тяжкість наслідків інкримінованого правопорушення та ризики перешкоджання досудовому розслідуванню.

31 жовтня Печерський райсуд Києва відправив Труханова під цілодобовий домашній арешт.

29 жовтня Одеська обласна прокуратура повідомила, що Геннадій Труханов отримав повідомлення про підозру в службовій недбалості, а саме неналежному виконанні службових обовʼязків, що спричинило загибель людей (ч. 3 ст. 367 КК України). Колишній мер Одеси заявив, що вручення йому підозри стало для нього «несподіванкою».

За даними слідства, експосадовець неналежно виконував свої службові обов’язки та не забезпечив повноцінного функціонування в місті інженерних мереж. Як стверджує прокуратура, будучи обізнаним з цією систематичною проблемою, підозрюваний не вжив заходів для своєчасного ремонту зливної каналізації, водовідведення та дренажних систем, а у день трагедії, 30 вересня 2025 року, міський голова не організував належне оповіщення та інформування населення про загрозу надзвичайної ситуації.

Після трагедії Геннадій Труханов писав, що за сім годин 30 вересня в місті випала майже двомісячна норма опадів, і «жодна зливова каналізація не здатна витримати таке навантаження».



Кримінальне провадження стосується подій 30 вересня 2025 року, коли, за даними слідства, через неналежну організацію утримання та функціонування систем водовідведення було затоплено частину Одеси. Унаслідок трагедії загинули дев’ятеро людей, серед яких – 9-річна дитина.

У межах провадження повідомлено про підозру ще вісьмом посадовцям Одеської міськради та підпорядкованих комунальних підприємств, серед яких заступники міського голови, керівники департаментів та службові особи комунального підприємства. Досудове розслідування триває.



