Суд відправив під цілодобовий домашній арешт колишнього мера Одеси Труханова

Печерський райсуд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт колишнього міського голову Одеси Геннадія Труханова, якого підозрюють у службовій недбалості, яка призвела до загибелі людей.

Суд задовольнив клопотання прокуратури, яка просила обрати Труханову запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на 60 діб.

Труханов, який брав участь у засіданні по відеозв’язку, заперечив, що він «нічого не робив», і заявив про «сплановану політичну диверсію».

29 жовтня Одеська обласна прокуратура повідомила, що Геннадій Труханов отримав повідомлення про підозру в службовій недбалості, а саме неналежному виконанні службових обовʼязків, що спричинило загибель людей (ч. 3 ст. 367 КК України). Колишній мер Одеси заявив, що вручення йому підозри стало для нього «несподіванкою».

За даними слідства, експосадовець неналежно виконував свої службові обов’язки та не забезпечив повноцінного функціонування в місті інженерних мереж. Як стверджує прокуратура, будучи обізнаним з цією систематичною проблемою, підозрюваний не вжив заходів для своєчасного ремонту зливної каналізації, водовідведення та дренажних систем, а у день трагедії, 30 вересня 2025 року, міський голова не організував належне оповіщення та інформування населення про загрозу надзвичайної ситуації.

Після трагедії Геннадій Труханов писав, що за сім годин 30 вересня в місті випала майже двомісячна норма опадів, і «жодна зливова каналізація не здатна витримати таке навантаження».

Одеська прокуратура повідомляла, що 28 жовтня вісьмом посадовцям органу місцевого самоврядування та підпорядкованих комунальних підприємств повідомили про підозру у службовій недбалості, що призвела до загибелі людей 30 вересня 2025 року.

В Одесі та Одеському районі через сильні дощі загинули дев’ятеро людей, серед яких дитина.

Президент Володимир Зеленський заявив, що доручив міністру розвитку громад і територій «провести повну перевірку роботи в Одесі».

СБУ 14 жовтня оприлюднила дані про наявність у Труханова російського громадянства, на основі яких його громадянство України припинили. Труханов заперечує наявність громадянства Росії і заявив про намір оскаржувати позбавлення його українського громадянства.