Суд заочно засудив Януковича до 15 років ув’язнення в справі про Сухолуччя

Вищий антикорупційний суд 20 січня виніс вирок щодо четвертого президента України Віктора Януковича (ім’я офіційно не називається) в справі про привласнення майна.

За повідомленням суду, експрезиденту призначили 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати низку посад на три роки, суд також ухвалив конфіскувати все належне йому на праві власності майно.

«Згідно з ч. 4 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим за цим вироком та вироком Подільського районного суду міста Києва від 28.04.2025 ВАКС призначив йому остаточне покарання у виді 15 років позбавлення волі», – додає пресслужба.

Строк відбування покарання будуть обчислювати з моменту фактичного затримання Януковича.

Крім того, суд визнав винним ще одного обвинуваченого за цією ж статтею, призначив сім років ув’язнення та конфіскацію майна, але звільнив від покарання у зв’язку із закінченням строків давності.

Згідно з повідомленням, йдеться про заволодіння угіддями в Сухолуччі 2007 року, коли Янукович був прем’єр-міністром України.

«У 2007 році колишній президент (на момент вчинення злочину – прем’єр-міністр) з метою заволодіння державним майном, а саме земельною ділянкою лісового фонду Дніпровсько-Тетерівського лісомисливського господарства на території Сухолуцької сільської ради Вишгородського району Київської області, ініціював ухвалення низки рішень, що призвели до вибуття із державної власності вищевказаної землі», – заявляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.





Для цього, за даними слідства, його спільники залучали наближених осіб, які зверталися до Київської обласної державної адміністрації із заявами про виділення їм земельних ділянок площею до 1 га, а згодом - про зміну їх цільового призначення, що в подальшому дозволяло безперешкодно передати землю фірмі, підконтрольній колишньому президенту.

Згодом, у 2009-2011 роках, на цій землі побудували готельно-ресторанний комплекс, який «використовувався експрезидентом для особистих потреб».

Оскільки всі обвинувачені перебувають у розшуку, щодо них здійснювали спеціальне судове провадження.

Подільський районний суд Києва у квітні 2025 року також засудив колишнього президента України Віктора Януковича та колишнього заступника начальника Управління державної охорони України Костянтина Кобзаря до 15 і 10 років позбавлення волі через незаконне переправлення людей за кордон. У січні 2019 року Янукович був засуджений за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни, суд призначив йому 13 років позбавлення волі.











