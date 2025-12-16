Прокуратура: заочний вирок Януковичу набрав законної сили

Вирок експрезиденту Віктору Януковичу набрав чинності, повідомив Офіс генерального прокурора 16 грудня.

За повідомленням, під час апеляційного розгляду прокурори ОГП забезпечили позицію обвинувачення, відтак вирок суду щодо Януковича, а також колишнього заступника начальника Управління державної охорони набрав законної сили.

«Київський апеляційний суд відхилив апеляційні скарги сторони захисту та залишив без змін вирок Подільського районного суду м. Києва. Відповідно до вироку суду, колишнього Президента України засуджено до 15 років позбавлення волі за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та підбурювання до дезертирства за ч. 2 ст. 332, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 408 КК України», – уточнює відомство.





Водночас, зазначає ОГП, експрезиденту призначили покарання за сукупністю вчинених злочинів, у тому числі за державну зраду та пособництво Росії у веденні проти України агресивної війни. За цими звинуваченнями Оболонський районний суд Києва від 24 січня 2019 року засудив його до 13 років позбавлення волі.

Також колишнього заступника начальника УДО України засудили до 10 років позбавлення волі за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та дезертирство.

Прокурори в суді довели, що 23 лютого 2014 року експрезидент у змові з колишнім начальником Служби безпеки gрезидента та за сприяння представників РФ незаконно перетнув державний кордон України повітрям і організував переправлення щонайменше 20 людей із числа близького оточення та військовослужбовців Управління державної охорони.

За даними ОГП, політ здійснювався поза пунктами пропуску через державний кордон. Засуджені вилетіли трьома російськими військовими гвинтокрилами під керуванням льотчика Збройних сил Росії з околиці села Урзуф Мангушського району Донецької області до військового аеродрому в російському Єйську. Надалі їхній маршрут пролягав через Анапу, згодом – військово-транспортним літаком, наданим російською армією, до військового аеродрому «Гвардійське» на території Криму.

Згодом експрезидент ухвалив рішення остаточно залишити територію України за сприяння російських військових. Прокуратура зазначає, що він підбурив військових УДО України, які забезпечували його особисту охорону, до дезертирства та виїзду до Росії:

«У результаті частина працівників державної охорони разом із ним морським шляхом виїхала з м. Севастополя до РФ та на військову службу більше не повернулася».

Подільський районний суд Києва у квітні 2025 року засудив колишнього президента України Віктора Януковича та колишнього заступника начальника Управління державної охорони України Костянтина Кобзаря до 15 і 10 років позбавлення волі.

Справа розглядалася за процедурою спеціального судового провадження in absentia (за відсутності обвинувачених), оскільки особи переховуються від правосуддя.

У січні 2019 року Янукович був засуджений за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни, суд призначив йому 13 років позбавлення волі.