Хабарі за голоси у ВР: мільйонні застави за нардепів внесли експрокурор і фірма, що допомогла воєнкому Борисову в суді

Журналісти проєкту «Схеми» (Радіо Свобода) з’ясували, що загалом більше ніж 50 мільйонів гривень застави за двох народних депутатів від «Слуги народу» Ігоря Негулевського і Михайла Лабу, яких НАБУ й САП підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за голосування у Верховній Раді, частково внесли вони самі, адвокати, низка фізичних осіб і приватний бізнес, зокрема компанія, яка фігурує у перевірках БЕБ і яка раніше внесла заставу за ексочільника Одеського ТЦК.

Наприкінці грудня 2025 року антикорупційні органи повідомили, що викрили «організовану злочинну групу», до складу якої входили чинні парламентарі. Учасники цієї групи, за даними слідства, «на систематичній основі» отримували неправомірну вигоду за підтримку в сесійній залі ВР «потрібних» рішень.

Від джерел у правоохоронних органах журналісти дізналися, що 25,8 мільйонів гривень – найбільшу суму з 30-мільйонної застави, призначеної Вищим антикорупційним судом Ігорю Негулевському – внесла фірма «Евагрейн». Ця ж компанія, за даними ДБР і джерел «УП», двома місяцями раніше, у листопаді 2025-го, внесла заставу в понад 20 мільйонів гривень у справі про самовільне залишення частини за колишнього військового комісара Одеської області Євгена Борисова, родина якого під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості й автівок на мільйони доларів.

«Евагрейн» – це компанія, зареєстрована у Києві, що спеціалізується на «оптовій торгівлі зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин». Також вона фігурує у справах Бюро економічної безпеки щодо ймовірних фінансових порушень під час експорту агропродукції. Наприклад, у 2025 році слідчі БЕБ перевіряли її (ще з низкою інших екпортерів зерна) на предмет можливого ухилення від сплати податків (рішення по суті у реєстрі ще немає).

Власник компанії «Евагрейн» Сергій Чиж на дзвінки і повідомлення «Схем» з проханням про коментар не відповів.

2,9 мільйонів гривень застави вніс сам Ігор Негулевський. Цю витрату нардеп задекларував, зазначивши дату 2 січня.

Ще півтора мільйона гривень застави вніс адвокат Олег Кузяєв, який, за його словами, не є захисником Негулевського у справі.

На запитання «Схем», чому адвокат вирішив внести кошти за депутата, Кузяєв відповів: «А чому б і ні? Чого б не внести?». Своє рішення він назвав «загальногуманістичним покликом». На дзвінки й повідомлення журналістів Негулевський не відреагував. Раніше він публічно справу не коментував.

Частину з 20 мільйонів гривень застави, призначеної судом іншому народному депутату, Михайлу Лабі, вніс також він сам – це 499 тисяч гривень. Ще троє осіб внесли за нього заставу окремими сумами, від 150 тисяч до 3 мільйонів гривень.

Проте найбільшу суму – це 16,1 мільйонів гривень – внесла компанія «Тап Сіті Сервіс». Зареєстрована у Києві фірма також спеціалізується на «оптовій торгівлі зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин». Із 2024 року бенефіціар цієї компанії – Ігор Проценко, який раніше був заступником прокурора Київщини, а нині також адвокат.

У розмові з журналістами Проценко повідомив, що він представляє інтереси Михайла Лаби як адвокат, але по суті питань коментувати відмовився.

«Схеми» звернулися до Михайла Лаби, на дзвінки і повідомлення він не відповів. Раніше депутат коротко прокоментував розслідування НАБУ на своєму каналі в телеграмі – зазначив, що планує ознайомитися з матеріалами справи, проте вже зараз переконаний, що «озвучені звинувачення і підозри не знайдуть свого підтвердження, як би не намагалися ними маніпулювати».

1 січня у САП повідомили, що ВАКС призначив застави п’яти депутатам у справі про хабарі за голосування в Раді. За даними антикорупційної прокуратури, двом підозрюваним суд призначив застави по 40 млн гривень і 30 млн гривень, іншим двом – по 20 млн гривень, пʼятому депутату – 16,6 млн гривень. Крім того, на всіх підозрюваних покладені процесуальні обовʼязки, серед яких є носіння електронного засобу контролю. Усі засідання проводили у закритому режимі, а адвокати справу не коментували.

8 січня за двох народних депутатів від «Слуги народу» Ольгу Савченко і Євгена Пивоварова, вже внесли застави адвокат і низка фізичних осіб.

Наприкінці грудня НАБУ і САП повідомили, що оголосили підозри декільком народним депутатам, як учасникам організованої злочинної групи, що діяла у Верховній Раді й забезпечувала отримання неправомірної вигоди депутатами за «потрібне» голосування.

У НАБУ стверджують, що для організації голосувань учасники групи надсилали вказівки з номерами законопроєктів у спеціально створеній групі месенджера WhatsApp, після голосувань окремим депутатам систематично передавали кошти.

У САП уточнили, що дії депутатів кваліфіковані за статтею 368 Кримінального кодексу – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

За даними антикорупційних органів, розмір неправомірної вигоди становив від 2 000 до 20 000 доларів США. При цьому щонайменше з вересня 2022 року по листопад 2022 року розмір неправомірної вигоди складав 2 000 доларів США, а щонайменше із серпня 2025 року – вже 5 000 доларів США.

САП заявила, що розподіл цих коштів, як правило, здійснювався щочетверга на початку наступного місяця за підсумками виконання вказівок організатора, наданих як особисто, так і через інших учасників групи, за попередній місяць.

За результатами проведених слідчих і негласних слідчих (розшукових) дій зафіксовано одержання з листопада по грудень поточного року учасником вказаної організованої групи – народним депутатом України неправомірної вигоди в сумі щонайменше 145 000 доларів США із забезпеченням подальшого її розподілу серед інших народних депутатів України, додали у САП.

НАБУ і САП не називали прізвища депутатів. За даними медіа, йдеться про представників «Слуги народу»: Євгена Пивоварова, Ігоря Негулевського, Юрія Кісєля, Ольгу Савченко і Михайла Лабу.

Радіо Свобода звернулося до них за коментарем. Народний депутат Євген Пивоваров написав, що не коментуватиме, триває провадження, інші не відповіли.

Заступник голови фракції «Слуга народу» і керівник парламентського комітету з питань транспорту й інфраструктури Юрій Кісєль звинувачення НАБУ і САП відкинув. Він заявив, що хабарів за «потрібне» голосування не було. Водночас він визнав наявність групи у месенджері WhatsApp, в якій є 22 депутати – за його словами, жоден із них не отримував хабарів. Адвокат Ольги Савченко заявив, що є формальна заборона розповсюджувати інформацію по цій справі.