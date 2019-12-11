У Запоріжжі мітингували через справу про вбивство бахмутського активіста Мирошниченка

11 грудня ввечері під стінами головного управління Національної поліції України в Запорізькій області відбулася акція «Убитий за мову», учасники якої вимагали, аби справу щодо вбивства бахмутського активіста Артема Мирошниченка було перекваліфіковано, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Активісти принесли з собою плакати відповідного змісту «Вбивцям справедливе покарання», «Я вам відповім «Какая разніца». Артем Мирошниченко вбитий за українську мову».

«Ми вийшли в першу чергу на захист української мови, щоб тим, хто вбив Артема Мирошниченка, надали справедливе покарання, бо вони були на підпитку, і це йде як пом’якшуюча тема. Хочемо, щоб вбивство перекваліфікували як скоєне на мовному питанні, бо все ж таки одних з підсудних навіть під час суду попросив перекладача, бо він нібито не розуміє українську мову, хоча є громадянином України. Ми впевнені на 100%, що мовне питання було найбільш актуальнішим у цій справі», – розповів організатор акції Денис Ясинський.

Поспілкуватися з учасниками акції вийшов особисто очільник Нацполіції області Микола Лушпієнко, якому активісти передали своє звернення з відповідними вимогами до правоохоронних органів України.

«Поліція спрацювала. Наші колеги з Донецької області затримали по гарячих слідах… Поліція не відпускає. Поліція зробила свою роботу – поліція затримала. Одна людина заарештована. Другий неповнолітній, який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, судом відпущений, тобто маю на увазі, що у нього міра запобіжного заходу домашній арешт. Тобто зроблено все, що залежало від поліції», – зазначив Лушпієнко, спілкуючись з активістами.

11 грудня Донецький апеляційний суд у Бахмуті змінив запобіжний захід неповнолітньому підозрюваному у вбивстві активіста Артема Мирошниченка з домашнього арешту на тримання під вартою.

Міністерство внутрішніх справ України повідомило раніше, що після смерті громадського активіста та волонтера Артема Мирошниченка кримінальне провадження про напад на нього перекваліфікували. Тепер поліція інкримінує підозрюваному умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть.

На 36-річного волонтера Артема Мирошниченка напали 29 листопада в прифронтовому Бахмуті Донецької області. Поліція встановила особи нападників. За даними слідства, їм 16 і 17 років, обидва місцеві жителі.

Як зазначив в.о. начальника відділення поліції Бахмута Ярослав Меженний, той, хто бив активіста, займався боксом і змішаними єдиноборствами, і він нібито просто вирішив відпрацювати свої навички.

Однак брат загиблого Сергій Мирошниченко переконаний, що трагедія сталася не випадково, а через проукраїнську позицію і громадську діяльність його брата. Бахмутські активісти стверджують, що є свідок, який чув, що невдоволення нападників викликало те, що Артем Мирошниченко відповідав їм українською.