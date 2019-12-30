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Больше ста человек погибли в боях на Донбассе в 2019 году. Почти столько же было небоевых потерь – десятки бойцов умерли на мирной территории. Откуда родом были погибшие украинские солдаты, сколько им было лет и почему некоторые умирают даже спустя два года после возвращения с фронта?

До 200 военнослужащих, правоохранителей и добровольцев погибло на Донбассе в 2019 году. Больше половины, 110 человек, – боевые потери. Среди них как опытные ветераны, воевавшие с самого начала войны (Алексей Капустян, 10 горно-штурмовая бригада), так и те, кто пришел на фронт меньше года назад (Александр Лин, 17 танковая бригада).

За каждым погибшим своя история – кто-то погиб от снайперского огня (Игорь Наконечный, 93 бригада), который в последние месяцы усилился настолько, что пулями ранили минимум двоих простых жителей Марьинки, а кто-то – от ракетного обстрела (Виталий Губенко, 54 бригада, 25-й батальон «Киевская Русь». Кто-то пытался спасти товарища (Сергей Гузенко, 57 бригада, 42-й батальон «Рух Опору), а кто-то пропал без вести во время преследования диверсантов, и его тела боевики передали только спустя несколько дней (Денис Козьма, 35 бригада морской пехоты, 137й батальон).

В сводки редко попадают небоевые потери, солдаты, умершие по естественным причинам, и самоубийцы. Не всегда там есть и добровольцы – те, кто до сих пор воюет без официального оформления в Вооруженных силах Украины или Национальной гвардии. Были такие погибшие и в 2019 году, – в феврале во время обстрела на передовой погиб доброволец из батальона «ОУН» Николай Рудник, а в апреле от пули снайпера – Николай Волков из 8-го батальона Украинской Добровольческой армии.

Подробную, насколько это возможно, информацию о погибших можно найти в некоторых СМИ, в первую очередь на сайте «Новинарня», которая составляет ежегодные и ежемесячные списки памяти. Постепенно, но с большими задержками, заполняется сайт «Книга памяти погибших за Украину». У проекта также есть группа в социальной сети «Facebook». В октябре 2018 года на территории министерства обороны был открыт Зал Памяти. Каждый день под удары колокола здесь зачитывают имена погибших в этот день с начала войны.

Параллельно действует неправительственный проект «Карта памяти» –на интерактивном сайте можно посмотреть, откуда родом были погибшие украинские военные.

Радио Донбасс.Реалии собирает не только сводки от «Новинарни», но и сообщения в местных СМИ – неизвестные активисты собирают их на страницах украинской Википедии. Официальные источники говорят про 110 погибших в бою, а с небоевыми потерями и смертями от естественных причин в зоне АТО/ООС активисты насчитали почти 200 человек (по состоянию на 27.12.2019). Откуда же были родом погибшие и умершие? И сколько им было лет?

Самым молодым украинским солдатом, погибшим в прошедшем году, стал Никита Скитченко – боец разведгруппы 25-й десантно-штурмовой бригады. «Скифу» не было и 20 лет, когда он во время боевого выхода со своим напарником, Семеном (Шамилем) Румыгиным, наступил на мину. Во время эвакуации раненного товарища Румыгин наступил на вторую, говорят очевидцы – еще двое разведчиков получили ранения. Трагедия произошла в районе города Счастье, Луганской области. Той же области, где родился сам Скитченко – его родное село Великоцк находится буквально в нескольких километрах от российской границы. Румыгин, который также погиб на месте, был ненамного старше – 21 год.

Самыми старшими украинскими военными, которые умерли на Донбассе в 2019 году, стали 60-летний военный психолог Василий Марусенко (27-я бригада) и 57-летний Андрей Филипичев (полк Национальной Гвардии «Азов»). Первый скончался от острого панкреатита в Славянске, а второй – от сердечного приступа в Мариуполе.

А вот самым старшим погибшим в бою украинским военным стал старший стрелок 14 бригады Юрий Хомик – за две недели до смерти ему исполнилось 56 лет. Родившийся в селе Зимнем Волынской области он отправился служить в конце 2017 года. До армии Юрий Николаевич жил в городе Владимир-Волынский. Солдата ранили во время обстрела передовых позиций в районе Попасной Луганской области, он скончался в реанимации больницы Горского.

С жизнью в мирной Одессе «Кот» не справился...

Кроме боевых, небоевых и санитарных потерь участники войны умирают и на мирной территории. Одним из тех, кто ушел в последние дни этого года, стал доброволец 31-летний Александр Кравчук с позывным «Кот» – боец добровольческих подразделений ОУН и ДУК ПС. Про его смерть Радио Донбасс.Реалии рассказал его боевой побратим – одесский доброволец Костя «Дюк».

С «Котом» они познакомились на блокаде поездов с углем – зимой 2016 года вместе выступали против торговли с боевиками. Кравчук отвечал за общение с журналистами – он хорошо говорил на английском и мог объяснить, что заставляло добровольцев митинговать на железнодорожных путях. Потом они пересеклись в районе Авдеевской «промки», до этого оба бойца воевали в Песках, правда в разное время. А с жизнью в мирной Одессе «Кот» не справился, рассказывает «Дюк».



«Когда была блокада с оккупантами, мы остановили поезд, добились, чтобы это все прекратили. Потом познакомились на фронте, в 2017 году, в Первой штурмовой роте Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор». Мы стояли тогда с Каменке. «Кот» до этого был в Авдеевском лесу, всю зиму воевал на этой позиции. В последний раз мы с ним виделись год назад на похоронах у побратима, который тоже не справился с собой. Денис Ройлян, позывной «Ронин», боец батальона ОУН», – говорит доброволец.

«Кот» умер 25 декабря 2019 года. Два года назад врачи подозревали у него рак и поэтому от участия в боях пришлось отказаться. Личное состояние усугубляли семейные проблемы.

«У него был домашний конфликт – с родителями, с братом. А пару месяцев назад умерла бабушка, с которой у него были очень хорошие отношения. Он не справился», – говорит Дюк, который организовал похороны.

Какими были потери разных областей Украины

Больше всего от войны пострадала Днепропетровская область – за год регион потерял 16 своих уроженцев, совсем немного «отстает» Донецкая – 14 человек погибли или умерли в своем родном краю с 1 января по 27 декабря 2019 года. В боях погибло 12 выходцев из Хмельницкой области, по 11 человек из Львовской и Винницкой и 10 уроженцев Луганщины.

Девятерых жителей и уроженцев потеряли Киевская, Кировоградская и Херсонская область, восьмерых человек – Запорожская, Ивано-Франковская, Николаевская и Черкасская. В боях или от болезней на передовой погибли 7 жителей Харьковской и 6 Волынской; по пять украинцев из Ровненской, Сумской, Тернопольской и Черниговской. 4 человека из Полтавской, по 3 – из Житомирской и Одесской, 2 из Закарпатской и 1 из Черновицкой. Место рождения нескольких погибших не уточняется, кроме того, в сентябре 2019 года военный врач из Одессы, Иван Герцен, умер на рабочем месте от инфаркта – формально в Днепре, но накануне он вывозил раненных с передовой и попал под сильный обстрел.

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