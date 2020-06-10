Ляшко: з 10 червня в Україні дозволяють культурні заходи

З 10 червня в Україні дозволяють культурні заходи, повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко на брифінгу.

«Черговий етап пом’якшення карантинних заходів стосується наступних сфер. Зокрема, можна і дозволяється відкривати заклади культури й проводити культурні заходи в тих областях, які досягли наших критеріїв», – сказав Ляшко.

Він назвав низку правил для проведення культурних заходів та роботи закладів культури:

усі працівники повинні проводити температурний скринінг;

повинна відбуватися обробка рук антисептиками на вході як працівників, так і всіх відвідувачів;

заборонені фан-зони та інші місця масового скупчення населення, які не дозволять дотримуватися соціальної дистанції;

контроль квитків при вході повинен бути організований сканерами штрих-кодів;

на п’ять метрів загальної площі приміщення дозволено запускати одну людину. Якщо захід відбувається просто неба – то на п’ять метрів огородженої території;

усі відвідувачі повинні носити захисні маски;

відвідувачі мають розміщуватися лише на сидячих місцях, відстань між ними повинна бути півтора метра.

Також з 1 червня дозволяють відкривати заклади, «що надають послуги з розміщення», крім дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (щодо них сьогодні буде засідання уряду). Готелі зможуть працювати за умови попередньої онлайн-реєстрації гостей та за можливості мають організувати харчування в номерах.

При цьому послаблення карантину відбуваються не у всіх областях.

«Ми маємо сьогодні декілька областей, які не дотягують сьогодні до показника інцидентності (12 на 100 тисяч населення) і його перевищують. Зокрема, це Київ, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Рівненська і Чернівецька області. Це ті області, які з сьогоднішнього дня не можуть застосувати черговий етап пом’якшення карантину», – сказав Ляшко.

Станом на ранок 10 червня в Україні виявили 28 381 випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Одужали 12 769 людей, померли 833.