Зеленський висловився за аудит літніх таборів в Україні

Президент Володимир Зеленський наполягає на тому, що з огляду на пандемію коронавірусу, в Україні має бути проведений аудит літніх таборів для відпочинку.

«За минуле літо в дитячих таборах було зафіксовано понад 80 спалахів різних інфекцій. Тому робота таких закладів в умовах епідемії коронавірусу має підвищені ризики», – повідомили в Офісі президента за підсумками наради з участю Володимира Зеленського.

Президент наголосив, що правила відпочинку в таборах мають бути серйозно продумані.

«Більшість таборів у нас у доволі застарілому стані. Нині маємо хорошу можливість провести їхній аудит, відремонтувати, де потрібно, підвищити критерії їхньої якості, комфорту, харчування дітей», – сказав Зеленський.

За даними Міністерства охорони здоров’я, кожного року в літніх таборах України відпочиває 1-1,2 мільйона дітей. Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що уже дозволив роботу баз відпочинку, а тепер розгляне пропозицію президента щодо покращення якості роботи літніх таборів.

Днями головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляв, що в Україні цього літа дитячі оздоровчі установи краще не відкривати через підвищену небезпеку інфекційних захворювань.