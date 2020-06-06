Київ та 6 областей не можуть послабити карантин – дані МОЗ

Міністерство охорони здоров’я України оновило станом на 6 червня показники для послаблення протиепідемічних заходів.

Згідно з ними, Київ, а також Волинська, Житомирська, Львівська, Рівненська і Чернівецька області не виконують критерії за індикатором захворюваності.

За числом проведених тестувань не може послабити карантин Донецька область, але її показник (11,97 проведених тестувань на 100 тисяч населення) вже впритул підійшов до необхідного. Луганська область, яка раніше не виконувала вимоги саме за цим критерієм, уже набрала необхідне число протестованих (14,54 тестувань на 100 тисяч населення.

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу 5 червня нагадав, що від п’ятниці ті регіони, в яких епідеміологічна ситуація це дозволяє, можуть послабити карантин, зокрема дозволити закладам харчування приймати відвідувачів в приміщеннях. Рішення мають ухвалювати місцеві регіональні комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Ляшко назвав такі критерії пом’якшення карантину:

інцидентність, загальна кількість нових випадків коронавірусної хвороби за останні сім днів у перерахунку на 100 тисяч населення

завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, які призначені саме для госпіталізації хворих з коронавірусною хворобою

середня кількість тестування методом полімеразно-ланцюгової реакції та імуно-ферментного аналізу на 100 тисяч населення

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5 червня уряд послабив карантинні обмеження, зокрема дозволив закладам громадського харчування приймати клієнтів.

Через загрозу COVID-19 в Україні Кабінет міністрів запровадив карантин з 12 березня. У травні його почали поступово послаблювати.

В Україні за минулу добу зафіксовано 550 нових випадків інфікування коронавірусом, 15 хворих померли, 440 одужали. Про це свідчать оприлюднені 6 червня дані РНБО. Найбільше хворих виявлено у Києві (83), на Буковині (66), на Львівщині (65) та на Рівненщині (52).

Загалом з початку епідемії в Україні виявили 26 тисяч 514 випадків захворювання на COVID-19, 777 людей померли і 11 тисяч 812 одужали.