У Києві поки не відкриватимуть кафе, ресторани та басейни – Кличко

У Києві поки не відкриватимуть кафе, ресторани та басейни через невідповідність епідемічної ситуації критеріям МОЗ. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

У Києві поки не відкриватимуть кафе, ресторани та басейни через невідповідність епідемічної ситуації критеріям МОЗ. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Уряд, як ви знаєте, дозволив більшості міст, де показники в межах визначених, перейти до наступного етапу послаблень. Зокрема, відкрити з 5 червня ресторани і кафе та басейни. У Києві на сьогодні один з трьох показників – щодо кількості хворих на сто тисяч населення - перевищує норму. І сьогодні становить 14,9. Тому, ми не можемо ризикувати здоров’ям людей і запроваджувати ще більші послаблення. Я розумію бізнес, розумію, що йому треба працювати. Але ми ж не хочемо знову повернутися до карантину?» – зазначив мер Києва.

Він наголосив, що рішення щодо роботи закладів харчування та басейнів місто ухвалить окремо, виходячи з ситуації з захворюваністю у найближчі дні.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко раніше зазначив, що у Києві та низці регіонів рівень захворюваності не дозволяє послабити карантин щодо закладів громадського харчування.

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5 червня уряд послабив карантинні обмеження, зокрема дозволив закладам громадського харчування приймати клієнтів.

Через загрозу COVID-19 в Україні Кабінет міністрів запровадив карантин з 12 березня. У травні його почали поступово послаблювати.

В Україні станом на 5 червня виявлено 25 964 хворих на COVID-19, померли 762 людини, одужали 11 372.