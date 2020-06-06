В Україні зафіксовано 550 нових інфікованих коронавірусом за добу – РНБО

В Україні за минулу добу зафіксовано 550 нових випадків інфікування коронавірусом, 15 хворих померли, 440 одужали. Про це свідчать оприлюднені 6 червня дані РНБО

Найбільше хворих виявлено у Києві (83), на Буковині (66), на Львівщині (65) та на Рівненщині (52).

Загалом з початку епідемії в Україні виявили 26 тисяч 514 випадків захворювання на COVID-19, 777 людей померли і 11 тисяч 812 одужали.

Раніше цього тижня, 3 червня, було зафіксовано рекордну кількість нових інфікувань за весь час епідемії – 588 за добу.