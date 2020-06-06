Ляшко виступає проти відкриття дитячих оздоровчих таборів цього літа

Заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко вважає, що дитячі оздоровчі заклади нинішнього літа відкривати не варто.



«Під час оздоровлення у нас відбувається приблизно близько 80 спалахів кишкових інфекцій... дітей забирають з оздоровлення, завозять в інфекційні стаціонари, а в інфекційних стаціонарах зараз є хворі з коронавірусом. Замість лікування кишкової інфекції ми можемо наражати на небезпеку інфікування ще й коронавірусною хворобою. Тому пропозиція – утриматися до стабілізації епідемічної ситуації», – сказав Ляшко в ефірі телеканалу «112.Україна».

Міністерство охорони здоров’я України оновило станом на 6 червня показники для послаблення протиепідемічних заходів. Згідно з ними, Київ, а також Волинська, Житомирська, Львівська, Рівненська і Чернівецька області не виконують критерії за індикатором захворюваності.

За числом проведених тестувань не може послабити карантин Донецька область, але її показник (11,97 проведених тестувань на 100 тисяч населення) вже впритул підійшов до необхідного.

5 червня уряд послабив карантинні обмеження, зокрема дозволив закладам громадського харчування приймати клієнтів.

Через загрозу COVID-19 в Україні Кабінет міністрів запровадив карантин з 12 березня. У травні його почали поступово послаблювати.

В Україні за минулу добу зафіксовано 550 нових випадків інфікування коронавірусом, 15 хворих померли, 440 одужали. Про це свідчать оприлюднені 6 червня дані РНБО. Найбільше хворих виявлено у Києві (83), на Буковині (66), на Львівщині (65) та на Рівненщині (52).

Загалом з початку епідемії в Україні виявили 26 тисяч 514 випадків захворювання на COVID-19, 777 людей померли і 11 тисяч 812 одужали.