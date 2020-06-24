На Івано-Франківщині за дві доби випало до 2-2,5 місячних норм дощу – Укргідрометцентр

В Івано-Франківській області за дві доби випало 200-235 міліметрів опадів, це до 2-2,5 місячних норм, повідомила Радіо Свобода заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

«Це досить великі, екстремальні опади, які випадали в Івано-Франківській області за дві доби – це 200-235 міліметрів опадів, це до 2-2,5 місячних норм практично за весь цей дощовий період. За дві доби це досить велика кількість опадів. Не можна сказати, що це аномалія така для цього регіону, там і до цього були такі опади, але в останній час, останні 20 років таких опадів не спостерігалося», – сказала Голеня.

За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, через негоду зруйновано 110 кілометрів автодоріг, 1850 метрів берегоукріплень та 90 мостів у Івано-Франківській області. Пошкоджено 429,7 кілометрів автодоріг та 130 мостів загалом у Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях. Порушено транспортне сполучення із 34 населеними пунктами. Крім офіційно підтверджених 3 жертв, ще одна людина вважається зниклою безвісти.

У західний регіон вилетіла урядова делегація на чолі з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.