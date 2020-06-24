Держкомісія ухвалила заходи для подолання наслідків стихії на заході України

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 24 червня ухвалила комплекс невідкладних заходів для подолання наслідків стихійного лиха в західних областях України. На позачерговому засіданні, яке відбулося в режимі відеоконференції, головував прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє Урядовий портал.

«За прогнозами Укргідрометцентру, паводкова ситуація в західному регіоні має стабілізуватися до кінця цього тижня. Наразі в усіх регіонах опади поступово припиняються. Тим не менше, ще можливе суттєве підвищення води в водоймах регіону, зокрема в річці Дністер», – інформує сайт уряду.

Серед заходів, які рекомендувала комісія, «постійний моніторинг гідрологічної обстановки на річках регіону з метою вчасного вжиття запобіжних заходів, організація всебічного життєзабезпечення постраждалого та евакуйованого населення; нагляд за санітарно-епідеміологічною обстановкою, аби не допустити спалахів інфекційних захворювань через забруднення колодязів».

«Крім того, до 1 липня 2020 року має бути організоване обстеження зруйнованих та пошкоджених будівель та дорожньої інфраструктури для встановлення розмірів нанесених збитків та визначення обсягів коштів, необхідних для їх відновлення; постраждале населення має отримати фінансову допомогу від держави. Міністерство внутрішніх справ зі свого боку має організувати охорону об’єктів критичної інфраструктури, будівель та майна населення, яке евакуйоване з небезпечних територій», – ідеться в повідомленні.

Голова уряду Денис Шмигаль також поінформував, що 25 червня на позачерговому засіданні Кабмін розгляне питання ліквідації наслідків негоди.

За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, через негоду зруйновано 110 кілометрів автодоріг, 1850 метрів берегоукріплень та 90 мостів у Івано-Франківській області. Пошкоджено 429,7 кілометрів автодоріг та 130 мостів загалом у Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях. Порушено транспортне сполучення із 34 населеними пунктами. Крім офіційно підтверджених 3 жертв, ще одна людина вважається зниклою безвісти.

На сьогодні заплановане засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. У західний регіон вилетіла урядова делегація на чолі з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.