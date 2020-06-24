У Києві відкривають ресторани, басейни та кінотеатри – Кличко

У Києві, відповідно до дозволу уряду та рішення міської влади, відновлюють роботу ресторани, басейни та кінотеатри. Про це повідомив мер Києві Віталій Кличко.

Зазначається, що ресторани та кафе працюватимуть без дитячих кімнат. У басейнах не проводитимуть індивідуальних тренувань. Кінотеатри та театри допускатимуть обмежену кількість глядачів з дотриманням дистанції між ними.

Також дозволили проведення культурних та мистецьких заходів кількістю до 10 осіб.

«Комісія з надзвичайних ситуацій прописала регламенти та умови, за яких можуть працювати ці заклади. Разом з тим, місто контролюватиме дотримання правил роботи всіма закладами», – зазначив Кличко, додавши, що якщо епідемситуація в місті погіршиться, то Київ повернеться до обмежень.

Відповідно до даних РНБО, минулої доби у Києві виявили 99 нових випадків захворювання на COVID-19. Від початку епідемії у столиці виявили 4 528 інфікованих, одужали 1 440 людей, померла 101.

Станом на ранок 24 червня в Україні кількість хворих на COVID-19 перевищила 39 тисяч, померла 1 051 людина, одужали 17 409. За минулу добу виявлено 940 випадків інфікування. Це новий антирекорд: попередній, 921 хворий за добу, було зафіксовано 18 червня.